300億租金補貼7/1上路 新戶申請5大步驟一次看

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行政院30日舉行「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」，行政院長蘇貞昌（右）出席致詞，宣布專案將於7月1日起開放申請，10月3日直接撥款至資格符合的民眾帳戶。中央社記者徐肇昌攝 111年6月30日

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（中央社記者賴于榛台北30日電）300億元中央擴大租金補貼專案7月1日起申請，曾申請過租屋補貼者由政府協助試算、完成申請；新戶則是線上驗證身分、填寫資料、上傳租約與存摺封面、核對資料後就能完成申請。

行政院今天舉行「300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式」。根據內政部資料，300億元中央擴大租金補貼專案為4年期，中央每年將編列新台幣300億元，照顧50萬戶租屋族，將於7月1日至8月31日開放線上申請。

戶數擴大部分，專案將門檻的所得標準從最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元，新北市則放寬為4萬7400元；同時也讓承租未保存登記建物者，如頂樓加蓋的租屋族也能申請補貼，讓每年受惠的租屋族可達50萬戶。

專案申請程序也簡化許多，曾申請過租屋補貼者，政府將主動徵詢意願，並幫忙試算、完成申請；另外也會主動勾稽從未申請過的經濟弱勢；新戶部分，只要上網（網站請點我）透過5步驟申請，包含驗證身分、填寫資料、上傳租約與存摺封面、核對資料後，就能完成申請。

（內政部提供）

（內政部提供）

內政部說，申請租金補貼房客不須設籍於租屋處，也無須徵求房東同意，只要檢附有效租約及存摺影本，即可提出申請。

擴大方案更針對4類族群提供加碼補助，初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼1.2倍、2年內新婚家庭加碼1.3倍、經濟弱勢家庭加碼1.4倍，有未成年子女家庭加碼從1.4倍起跳，每多生1胎就再累加0.2倍。

而房客申請補貼通過後，房東將自動成為公益出租人，享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。

內政部次長花敬群在記者會中表示，房東可能擔心過去長期未繳稅，變成公益出租人後會被抓逃漏稅，但政府這幾年已經完成房屋稅、地價稅減免的相關修法，就是盼房東平順進入體制，也化解房東疑慮。

他說，過往房東沒有繳稅部分，財政部實務上對於參加補貼專案，或是社會住宅、包租代管的房東，並不會主動追查過去的漏稅。

另外，為全面照顧校外租屋青年學子，教育部這次也配合提高原有的大專校院弱勢學生校外住宿租金補貼金額，調整後與300億元中央擴大租金補貼專案的單身補貼金額一致。（編輯：林淑媛）1110630