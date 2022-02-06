寒假後找校外租屋 教育部提9大安全重點

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（中央社記者陳至中台北6日電）寒假期間，不少學生會找尋新的校外租屋地點，教育部提出9大安全重點，呼籲檢視消防設備、門禁管制，留意建築物內外是否有足夠照明，如果是一層隔6間以上，也要留意房東是否有辦理公安申報。

教育部於110年12月發布最新版學生賃居安全宣導文宣，提出9個安全重點，建議學生在找尋校外租屋時，不要只看裝潢美不美、家具齊不齊全，也要留意安全問題。

其中防範火災是關鍵，教育部提醒學生留意租屋地點是否每層都至少有一具滅火器，且處於期限內、功能正常狀況；每個樓層都要有火災警報器，最好每房都要有住警器（住宅用火災警報器）；逃生通道要保持暢通，有2到3處出口最好；租屋地點要有緊急逃生路線圖，標示逃生通道、出入口方向等資訊。

近年台灣發生多起出租套房火警，造成多人傷亡，內政部因而規定單層分隔為6個以上使用單位（例如隔成6間套房）或有10個以上床位的「高密度租賃建築物」，房東須辦理建築物公共安全檢查申報。學生看房時，也可詢問相關資訊。

除了消防安全，教育部也建議學生注意租屋內的熱水器是否裝設在室外，或是在室內裝有強制排氣，如果是電力熱水器，也要有防漏電裝置。

另外，建築物的門禁管制也是一大觀察重點，教育部建議檢查出入口鎖具是否損壞。建築物牆壁如果是木造或鐵皮，也要謹慎選擇，因為這類建材安全較差。

學生晚上活動多，深夜回家時，停車場如果太過黑暗，容易有撞車或治安隱憂。教育部提醒學生留意建築物內或周邊停車場，是否足夠的固定式照明。相關資訊可參考「雲端租屋平台學校官網」。（編輯：管中維）1110206