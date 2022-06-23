擴大租金專案 政院：期限內符合資格完成申請都補貼

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（中央社記者陳俊華台北23日電）擴大租金補貼專案7月將開放申請。內政部次長花敬群今天說，以50萬戶為目標，在期限內符合資格也完成申請者，超額戶數行政院已核定都予以補貼；鼓勵房東成公益出租人，可享稅賦優惠。

行政院會3月通過300億元中央擴大租金補貼專案，預計7月1日至8月31日開放線上申請，並擴大、加碼補助租金補貼。現行租金補貼戶數為12萬戶，方案擴大後，受惠戶數將增加至50萬戶，補貼金額總規模也由新台幣57億元，提高到300億元。

內政部透過新聞稿指出，花敬群在今天內政部務會報中，聽取營建署報告「300億元中央擴大租金補貼專案計畫前置作業盤點」。

花敬群表示，感謝財政部、衛福部等部會配合，及地方民政體系、社福團體、租賃住宅與仲介公會等加入政策宣傳行列；專案以照顧50萬戶租屋族為目標，但為減輕租屋族經濟負擔，凡是在期限內符合資格也完成申請者，超額戶數行政院已核定，皆予以補貼。

內政部說，為主動協助經濟弱勢民眾，除既有戶政系統已造冊外，將透過民政系統就近詢問線上申請意願，及提供後續相關協助。

內政部表示，為鼓勵屋主將房子租給租金補貼戶，已提供公益出租人3大稅賦優惠，當房客申請租金補貼通過後，房東自動成為公益出租人，房東無須另外申請，享有綜合所得稅每戶每月新台幣1.5萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率。

內政部說，這不僅讓租賃雙方和協雙贏，也讓政府對市場資訊掌握與健全租屋市場工作邁出一大步。內政部鼓勵所有房東應積極提醒房客申請租金補貼，保障自己應得的權益，也提醒房東在申報所得稅時，記得勾選住宅法第15條資格（公益出租人）。

內政部說，為使民眾進一步瞭解專案內容，營建署也設有「申請資格檢核及試算」專區，民眾不須輸入個資，只需輕鬆點選，就可查詢補貼補助金額及加碼倍數等。

內政部表示，房東應主動關心房客是否需要申請租金補貼，可請房客多加利用試算網站檢視有無符合資格，如果符合資格，請積極鼓勵房客7月1日到8月31日間上網申請。

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內政部指出，為了讓房客及房東更加瞭解租金補貼專案，內政部長徐國勇也參與宣導影片拍攝，透過3分鐘淺顯易懂的短片，說明專案內容，包含舊戶帶入試算機制、新戶線上申請5步驟、稅賦優惠等好康。

內政部說，有關擴大租金補貼專案及公益出租人相關資訊，可在週一至週五上午8時至下午6時，撥打專線02-7729-8003諮詢；稅務問題則可撥打免付費電話0800-000-321洽詢，或至內政部不動產資訊平台「300億元中央擴大租金補貼專區」、「公益出租人專區」查詢。（編輯：蘇志宗）1110623