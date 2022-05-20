育兒津貼8月起加碼 第一胎提高到5000元

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教育部20日表示，2歲到未滿5歲育兒津貼8月起第一胎提高到5000元。圖為家長帶著小孩到新北市新莊運動公園玩耍。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北20日電）教育部今天表示，2歲到未滿5歲育兒津貼8月起從現行新台幣3500元提高到5000元（第一胎），預估45.9萬名幼兒受益。

行政院民國110年1月核定「我國少子女化對策計畫（110年至113年）」，以平價教保、降低就學費用及加碼育兒津貼等政策，減輕父母養育子女負擔。

2歲到未滿5歲育兒津貼分兩階段提高額度，110年8月先從2500元提高到3500元，今年8月再進一步提高到5000元。

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教育部今天發布新聞稿表示，8月後家長如果自己帶孩子，且符合綜合所得稅率未達20％等申領條件，第一胎每月可領5000元，第二胎6000元，第三胎以上7000元；5歲到未滿6歲就讀一般私立幼兒園，就學補助比照津貼提高額度；就讀公立、非營利或準公共幼兒園，都有相對應學費減免。

教育部說，已完成建置育兒津貼線上申請網站，讓家長申請更便利，相關訊息可參考教育部或全國教保資訊網，或撥免費諮詢電話0800-205105。（編輯：李明宗）1110520