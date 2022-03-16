北市第2、3胎獎勵金加碼5000元 估萬人受惠

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台北市修正通過生育獎勵金發放辦法，第2胎獎勵金提高至2萬5000元、第3胎3萬元，17日起出生的新生兒都適用。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳昱婷台北16日電）為鼓勵生育，台北市修正通過生育獎勵金發放辦法，第2胎獎勵金提高至2萬5000元、第3胎3萬元，明天起出生的新生兒都適用，預期將有近萬名新生兒母親受惠。

台北市副市長黃珊珊日前宣布啟動「搶人大作戰」，繼推出「千萬要結婚、結婚送千萬」抽獎活動後，台北市民政局今天發布新聞稿指出，生育獎勵金發放辦法已經正式修正通過並發布施行，第2胎以上每胎各加碼新台幣5000元。

民政局說明，第2胎生育獎勵金原發放2萬元，加碼後調整為2萬5000元；第3胎原發放2萬5000元，加碼後調整為3萬元，明天起出生的新生兒都可以適用新的獎勵辦法，預期將有近萬名新生兒母親受惠。

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民政局表示，為鼓勵年輕人在台北成家育兒，台北市生育獎勵金發放辦法已在去年創全國之先，以共同生活圈為出發點，將北北基3市的設籍期間都共同納入計算，只要北北基連續設籍期間滿10個月，就能請領生育獎勵金。

民政局進一步表示，今年8月起，育兒津貼將從每月3500元提高到5000元，第2胎則有6000元，第3胎以上更有7000元；托育補助從每月7000元到9000元提高至8500元到1萬500元，且公共與準公共的幼兒園每月收費將全面降至3000元以下，大幅減輕育兒負擔。（編輯：張銘坤）1110316