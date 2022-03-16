更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

北市第2、3胎獎勵金加碼5000元 估萬人受惠

2022/3/16 16:42（3/16 16:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市修正通過生育獎勵金發放辦法，第2胎獎勵金提高至2萬5000元、第3胎3萬元，17日起出生的新生兒都適用。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台北市修正通過生育獎勵金發放辦法，第2胎獎勵金提高至2萬5000元、第3胎3萬元，17日起出生的新生兒都適用。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北16日電）為鼓勵生育，台北市修正通過生育獎勵金發放辦法，第2胎獎勵金提高至2萬5000元、第3胎3萬元，明天起出生的新生兒都適用，預期將有近萬名新生兒母親受惠。

台北市副市長黃珊珊日前宣布啟動「搶人大作戰」，繼推出「千萬要結婚、結婚送千萬」抽獎活動後，台北市民政局今天發布新聞稿指出，生育獎勵金發放辦法已經正式修正通過並發布施行，第2胎以上每胎各加碼新台幣5000元。

民政局說明，第2胎生育獎勵金原發放2萬元，加碼後調整為2萬5000元；第3胎原發放2萬5000元，加碼後調整為3萬元，明天起出生的新生兒都可以適用新的獎勵辦法，預期將有近萬名新生兒母親受惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民政局表示，為鼓勵年輕人在台北成家育兒，台北市生育獎勵金發放辦法已在去年創全國之先，以共同生活圈為出發點，將北北基3市的設籍期間都共同納入計算，只要北北基連續設籍期間滿10個月，就能請領生育獎勵金。

民政局進一步表示，今年8月起，育兒津貼將從每月3500元提高到5000元，第2胎則有6000元，第3胎以上更有7000元；托育補助從每月7000元到9000元提高至8500元到1萬500元，且公共與準公共的幼兒園每月收費將全面降至3000元以下，大幅減輕育兒負擔。（編輯：張銘坤）1110316

延伸閱讀
台北總人口數恐下降 市府估111年6月跌破250萬北市推結婚可抽20萬元 黃珊珊：啟動搶人大作戰北市恐少1名副市長 內政部：人選由市長決定北市人口外流 主因居住成本與共同生活圈形成
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族