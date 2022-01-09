北市恐少1名副市長 內政部：人選由市長決定

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（中央社記者游凱翔、陳俊華台北9日電）台北人口預估今年5、6月跌破250萬人，屆時依法3名副市長恐減少1名。台北市長柯文哲今天說，會函釋內政部請內政部說清楚，到底是屆時選出新市長時再改，還是現在就要改。至於該減少哪一名副市長，柯文哲說，按法律應是照順序。

內政部次長陳宗彥下午向中央社記者表示，台北市人口目前還沒低於250萬人，但確實每個月都在遞減，且速度滿快；如果實際低於250萬人時，勢必要減一位副市長。

陳宗彥說，至於要減少哪一位，是由市長決定，這是內部問題，因為副市長都是由市長任命，「副市長沒有順位的問題，就是市長的權力」。

台北市人口不斷流失，據台北市政府民政局統計，110年1月時，台北市人口259萬7635人，但到110年12月時，僅剩252萬4393人。若人口跌破250萬人，屆時勢必得依地制法規定，減一名副市長。

台北市長柯文哲下午出席民眾黨員代表大會前接受媒體聯訪，記者關切是否將減少一名副市長，以及「誰會失業」。柯文哲表示，2020年台灣的人口成長「生不如死」，2021年將移民人口數加入後，總人口仍下降，因此除非大幅修改移民政策，否則總人口持續下降中。

柯文哲指出，台灣越來越接近歐美社會，民眾上班時間到市中心上班、下班回家，台北情形越來越明顯，「晚上在台北市睡覺是270萬人，白天中午的時候約350萬人，白天跟晚上差80萬人」，許多人晚上下班都回新北、桃園、基隆等地睡覺。

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針對是否減少一名副市長，柯文哲指出，法律怎麼訂定就怎麼遵守，但會函釋內政部請內政部說清楚，到底是屆時選出新市長時再改，還是現在就要改，最終還是要問內政部。

柯文哲說，針對台灣總人口下降，除了少子化原因外，台北市有做過研究，真正原因是不結婚，因為結婚者的生育數量沒有什麼下降，不結婚者則越來越多，因此應慎重考慮台灣移民政策，如果年輕人不願生小孩，要酌量增加移民人數，讓人口維持平衡，但這也是人口政策嚴肅的題目，應找機會進行學術研究，解決台灣總人口數下降的事實。（編輯：蘇志宗）1110109