育有1未成年子女家庭 住宅租金補貼金提高至1.4倍

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內政部營建署6日表示，為鼓勵婚育，育有1未成年子女家庭的住宅租金補貼金額提高到原本的1.4倍，每生1個多0.2倍。圖為台北市市景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北6日電）內政部營建署今天表示，為鼓勵婚育，育有1未成年子女家庭的住宅租金補貼金額提高到原本的1.4倍，每生1個多0.2倍，希望用實際行動減輕育兒家庭的租屋負擔。

行政院3月31日宣布「300億元中央擴大租金補貼專案」，營建署今天發布新聞稿，本專案將租金補貼戶數從目前12萬戶提升至50萬戶，並對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家庭的補貼金額，給予至少1.2倍到1.8倍的加碼，總經費從目前每年新台幣57億元增加至300億元。

營建署表示，本次為鼓勵婚育，對於育有未成年子女（含胎兒）家庭也具體提高補貼金額，育有1人提高至補貼金額1.4倍、2人提高至1.6倍、3人提高至1.8倍，每生1個多0.2倍，育兒加碼無上限。另外，租金補貼金額按照地區、家庭成員人數、是否具弱勢身分等，補貼金額範圍在2000元到8000元不等。

營建署以新北市市區租屋族為例，原先育有1名未成年子女的1家3口家庭，如果沒有弱勢身分，補貼金額每月最高4000元，若銜接「300億元中央擴大租金補貼專案」，預定自今年10月起，可領取新制租金補貼金額每月最高5600元（4000元的1.4倍）。

營建署指出，假設民眾現在懷有第2胎，申請時可主動檢附媽媽手冊以利審查人員確認，屆時補貼金額可再提高到每月最高6400元（4000元的1.6倍）。

營建署表示，「300億元中央擴大租金補貼專案」前置作業正在規劃中，預計6月公布相關規定，7月1日至8月31日開放受理，申請網站會另行公布。（編輯：林克倫）1110506