實現烏克蘭公正持久和平 范德賴恩：中國有關鍵責任

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（中央社台北3日電）歐盟執委會主席范德賴恩當地時間2日在布魯塞爾會見中國外長王毅表示，歐盟致力發展穩定、建設性的歐中關係，期待與中國領導人就共同關心的問題深入溝通。她在會面後也在X平台表示，中國在實現烏克蘭公正且持久和平方面具「關鍵責任」。

中國外交部官網今天公布了范德賴恩（Ursula von der Leyen）與王毅會面的內容。王毅說，今年是中歐建交50週年，中歐關係何去何從，各方關注。國際形勢越是複雜嚴峻，中歐越需要加強溝通、增進互信、承擔責任，堅定做世界的穩定性、確定性力量。

他提到，即將舉行的中歐領導人會晤是關鍵時間點舉行的一次重要會晤。中方期待與歐方總結中歐關係過去50年發展的有益經驗和重要啟示，規劃未來50年對話合作的前景，對外發出清晰、正面和積極的訊號。

王毅並強調，中國始終支持歐洲一體化進程，雙方要堅持多邊主義和自由貿易，維護國際規則和國際秩序，推動和平解決國際爭端，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。中方願與歐方共同堅持夥伴定位，深化經貿合作、加大相互開放、協商妥處分歧，實現互利共贏。

據中國外交部，范德賴恩表示，歐中即將舉行新一次領導人會晤，這是雙方共同慶祝建交50週年的最好時機。歐方致力於發展穩定、建設性的歐中關係以及互利互惠的經貿合作，期待與中方領導人就共同關心的問題深入溝通，彰顯歐中進一步深化合作、共同應對氣候變化等全球性挑戰的承諾和責任，對世界釋放強有力的積極信號。歐方繼續奉行一個中國政策。

與王毅會面後，范德賴恩也在個人社群平台X上發文表示，與王毅討論了歐中峰會的籌備工作。這次峰會將是紀念歐中雙邊關係50週年的重要契機，並處理與此相關的關鍵機遇與挑戰。峰會提供了一個可就氣候、貿易、全球發展等全球性議題展開對話的機會。

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范德賴恩還強調，中國在實現烏克蘭公正且持久和平方面的關鍵責任。

中國外交部稍早前宣布，應歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）、德國外長瓦德福（Johann Wadephul）、法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）邀請，王毅於6月30日至7月6日訪問歐盟總部並舉行第13輪中歐高級別戰略對話。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140703