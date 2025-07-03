反對40年老舊核三再運轉 屏東民眾上街喊話發起連署

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）核三廠重啟公投將在8月23日舉行，今天屏東有超過20名各行各業民眾站出來發聲，並發起連署，反對已運轉40年核三廠再運轉。

「核三公投屏東不同意、台灣不同意。」超過20名在屏東生活、工作的各行各業民眾，今天上午聚集在屏東縣議會前舉牌高喊，均認為藍白在野黨在國會中，沒有經過審慎討論，草率通過核三廠重啟公投案，為了家園永續發展，反對核三再運轉。

瓊麻園城鄉文教發展協會榮譽理事長江國樑會中指出，核三廠址建置在地震斷層帶上且已經運轉40年了，「平安是眾神保佑」；屏東區社區大學校長林雅文說，核電廠的設備老化、耐震強度、核廢處置等議題皆須嚴肅面對，豈是所謂修法可以草率帶過的事情。

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永勝5號獨立書店創辦人翁禎霞說，從日本福島核災可見，一旦核電廠發生災變就是一代人、兩代人的事情，如今卻被要求用33個字的公投題目，決定核三廠是否重啟，心中會有很大疑慮，「能源議題是立刻要被解決的專業問題，不該交給草率公投。」

「權益問題不得表決。」民進黨屏東縣議員洪明江則強調，屏東人40年生活在恐懼的環境下，屏東人當然有拒絕的權益。地球公民基金會董事長李根政指出，公投主文毫無合理性，因為沒人能確保核電廠安全無疑慮，在三哩島、車諾比與福島核災後，全球無任何核電廠能夠宣稱百分之百安全，呼籲8月23日投下不同意票。（編輯：黃世雅）1140703