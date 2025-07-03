台大研究：40歲起篩檢大腸癌 死亡風險降近4成

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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）是否提早進行大腸癌篩檢能降低死亡風險，過去缺乏實證支持。台大團隊今天發表最新研究證實，篩檢年齡從50歲提前到40歲，可顯著降低發生率21%至25%，死亡風險下降34%至39%。

這項觀察性研究成果今年6月12日發表於國際權威期刊JAMA Oncology，成全球預防大腸癌提供關鍵實證依據，台大團隊今天召開記者會分享此重大科學證據。

台大醫院院長吳明賢致詞指出，台灣很早就開始推動大腸癌篩檢，但跟其他國家一樣，都是以50歲當作篩檢門檻，然而隨生活習慣、環境致癌因子改變，大腸癌出現年輕化趨勢，是否把篩檢年齡往前，學界、公共衛生都很關注。

研究由台灣大學醫學院內科教授邱瀚模與公共衛生學院教授陳秀熙發起，結合基隆與台南市超過50萬名40至49歲民眾的社區篩檢資料，追蹤時間長達17年。

邱瀚模簡報指出，國外陸續把篩檢年齡提前，「其實是已經來不及做臨床試驗」，因此僅透過電腦模擬，這項研究為首度真實世界數據。研究發現，提早篩檢組的大腸癌發生率為每十萬人年26.1例，顯著低於僅從50歲開始篩檢者的42.6例，死亡率也從每十萬人年7.4例降至 3.2例，風險減少超過50%。

在調整多項變因後，邱瀚模說明，早期篩檢組相較對照組的大腸癌發生風險，下降21%至25%，死亡風險則下降34%至39%。若提早啟動篩檢，每檢查1548人即可預防1例大腸癌，顯著優於從50歲開始檢查所需的2079人。

邱瀚模指出，此研究特別對40至49歲高工作力族群具深遠影響。尤其台灣當前40至49歲男女的大腸癌發生率均高居世界前3名，不能再觀望歐美決策跟進，必須要有自己的對策。

正好台灣從今年起擴大大腸癌篩檢對象，從原本的50歲下修到45歲，以及40至44歲具家族病史者，他認為這是一個即時而正確的決策。

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與會的衛生福利部國民健康署署長吳昭軍指出，目前國人每年新發大腸癌約1.7萬多人、死亡約7000多人，分居發生率跟死亡率的2、3位，在整體癌症防治上是重要一環。

吳昭軍說，早期發現、早期介入治療非常重要，在國人大腸癌年輕化趨勢下，台大研究帶來很強的科學證據，證實下修篩檢年齡，對未來整體大腸癌防治有很大助益。（編輯：李亨山）1140703