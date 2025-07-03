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彰化文化局推好讀節 6大主題探索科學世界

2025/7/3 12:25（7/3 12:41 更新）
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彰化縣文化局舉辦彰化夏日繽紛好讀節，活動以科學為主軸，規劃「科學探險家」、「玩轉科學派對」、「奇幻電影時光」、「科學探索站」等6大主題，帶領孩子以閱讀探索科學世界，度過充實的暑假。（彰化縣文化局提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年7月3日
彰化縣文化局舉辦彰化夏日繽紛好讀節，活動以科學為主軸，規劃「科學探險家」、「玩轉科學派對」、「奇幻電影時光」、「科學探索站」等6大主題，帶領孩子以閱讀探索科學世界，度過充實的暑假。（彰化縣文化局提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年7月3日
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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）為鼓勵孩子在暑假善用圖書館資源，彰化縣文化局舉辦「2025彰化夏日繽紛好讀節」，活動以科學為主軸，規劃科學探險家、玩轉科學派對等6大主題，帶領孩子以閱讀探索科學世界。

彰化縣文化局今天發布新聞，「2025彰化夏日繽紛好讀節」即日起至8月31日在彰化縣立圖書館及縣內各鄉鎮圖書館登場，活動以科學為主軸，規劃6大主題及推出19場活動，讓孩子們在圖書館中玩出好奇、學出創意，不只學知識，更能培養觀察力與解決問題能力。

文化局表示，活動6大主題分別為：科學探險家、玩轉科學派對、奇幻電影時光、阿圖的科學挑戰、科學探索站及科學之旅。

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其中科學探索站安排「科學Fun手玩特展」，在縣立圖書館1樓展示13組互動科學教具，包含彈珠機、風管與飛行器、永動混沌擺等，讓孩子邊玩邊學、從操作中理解原理，展區也設有科學展版，說明每組教具背後的知識與科學概念，強化學習深度。

活動期間，縣圖也同步推出「科學大補帖」書展，結合閱讀資源，鼓勵孩子透過借書與展覽探索不同科學領域，激發自主學習動機。另有「挑戰阿圖的謎題」與「書海尋蹤」2場解謎活動，邀請大小朋友用閱讀與推理力解開科學謎題，完成任務可獲得限量好禮。（編輯：黃世雅）1140703

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