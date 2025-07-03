國民黨青年團成立護民主戰隊 全台宣講反罷免

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）為反制大罷免，國民黨今天宣布成立「護民主戰隊」，國民黨青年團將全台出擊，包括掃街以及網路宣傳，透過陸、空戰的方式，守護遭到提案罷免的國民黨立委，發言人鄧凱勛表示，這次的大惡罷沒有人可以置身事外，所以國民黨青年團要站出來。

國民黨KMT STUDIO召集人、立委葛如鈞今天率領多位藍營青年召開記者會，宣布成立「護民主戰隊」抗衡大罷免。葛如鈞表示，年輕人如果現在不站出來表達意見，未來可能就沒有機會；如果年輕人不說出內心無法接受各種獵巫行動，就有可能成為下一個被獵巫的對象。

葛如鈞說，大罷免剩最後不到1個月，民進黨與側翼各種奧步傾巢而出，這種以各種惡質方式欺騙善良民眾，難道就是台灣要的民主嗎，呼籲大家一定要出門投票，因為不投票，就等於支持罷免，投下不同意票，就是不同意總統賴清德以團結為名分裂台灣。

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鄧凱勛則說，這次大惡罷沒有人可以置身事外，所以國民黨青年團要站出來，因為年輕人是社會重要的一股力量，年輕人不樂見民進黨與「青鳥」不斷製造對立與仇恨，因為大家不希望未來生活在仇恨中，因此青年團會在葛如鈞的帶領下，進行全台宣講、掃街。

國民黨青年團總團長黃騰憲表示，青年團接下來在網路和街頭都有行動，除了配合文傳會「鄉民出任務」以及青年團的「大惡罷來襲，不同意+1」企劃，還會策畫一項貼文主題，揭穿總統的謊言。（編輯：蘇龍麒、萬淑彰）1140703