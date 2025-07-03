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反制大罷免 藍製作幹話撲克牌歡迎民眾索取

2025/7/3 12:30（7/3 13:36 更新）
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國民黨立院黨團3日舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架!」記者會，國民黨立委王育敏（左）、吳宗憲（右）在會中介紹撲克牌印有民進黨執政爭議言論，呼籲投下不同意罷免票。中央社記者鄭清元攝 114年7月3日
國民黨立院黨團3日舉行「政客講幹話 人民很火大 2025幹話撲克牌 火大上架!」記者會，國民黨立委王育敏（左）、吳宗憲（右）在會中介紹撲克牌印有民進黨執政爭議言論，呼籲投下不同意罷免票。中央社記者鄭清元攝 114年7月3日
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（中央社記者王承中台北3日電）為反制大罷免，國民黨團今天公布「2025幹話撲克牌」，國民黨團副書記長王育敏表示，民進黨政治人物所講的違背民意、損害人民利益等非常不恰當的話，通通都收錄其中。「2025幹話撲克牌」共製作1萬份，歡迎民眾向國民黨立委辦公室索取。

國民黨立法法院黨團副書記長王育敏、國民黨立委吳宗憲，今天上午在立法院國民黨團召開記者會，公布「2025幹話撲克牌」，歡迎民眾向各國民黨立委辦公室索取，並呼籲民眾在726當天要站出來投下不同意罷免票，守護監督制衡的力量。

王育敏指出，「2025幹話撲克牌」中可以看到民進黨作為執政黨，但其政治人物不好好執政，卻說了很多幹話，讓人民很火大。例如去年發生0403大地震，民進黨團總召柯建銘竟然說老天有眼；民進黨團幹事長吳思瑤曾說，言論自由不是沒有邊界，必須嚴格審查；還有民進黨立委郭昱晴說，假放太多會被AI取代。

王育敏表示，民進黨的政治人物在過去這段時間所講的違背民意、損害人民利益等非常不恰當的話，通通都收錄在這次的「2025幹話撲克牌」中。

王育敏指出，目前國民黨團已製作1萬份的「2025幹話撲克牌」，將發送給各國民黨立委，歡迎民眾向各國民黨立委辦公室索取，如果有民眾願意贊助，國民黨團也是非常歡迎。

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吳宗憲則表示，國民黨團用有限的資源做出「2025幹話撲克牌」，就是想要告訴人民，賴政府執政1年多來，是如何放任官員及政客，用很多荒謬的言論對付民眾。

吳宗憲指出，民進黨在選舉時所提出的承諾，現在看起來都是用來騙票，選完之後把人民逐步帶向戰爭和貧窮，國民黨團希望藉由「2025幹話撲克牌」來喚醒民眾。未來一個月，民眾將面對民主國家史無前例的無差別大惡罷，呼籲大家一定要出來投不同意罷免票，讓立法院好好監督不良政府。（編輯：蘇龍麒）1140703

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