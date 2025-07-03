立委籲建不適任教練查詢系統 教育部：修國體法明定

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（中央社記者陳俊華台北3日電）兒少運動訓練過程屢傳身心暴力、性暴力事件。民進黨立委張雅琳今天說，應建置不適任教練查詢系統。教育部回應，因涉及個資，目前沒有法律依據，若主動公開教練姓名、註銷事由恐有疑慮，未來將朝修正國民體育法明定。

民進黨立委陳培瑜、張雅琳上午與人本教育基金會執行長馮喬蘭、受害學生家長共同舉行記者會，要求建立完善的不適任運動教練制度，並建立民間運動場館監督制機制，為兒少安全把關。

馮喬蘭指出，新竹縣一名黃姓教練，在多所學校、民間運動場館都出問題而不被續聘，卻未被通報到不適任系統，直到在最後一所學校爆發性侵事件，才終身不得任用。她要求新竹縣府確切普查，是否有其他潛在受害孩童。

馮喬蘭說，另一名花蓮縣李姓教練，民國107年對未滿14歲的女學生猥褻、性交遭判刑，學校解聘並登錄在不適任系統，但李姓教練卻在民間羽球培訓中心擔任總教練，並租用花蓮縣府場地，還帶團到日本參賽，持續接觸兒少。

張雅琳表示，運動訓練不只在學校，在工作室、俱樂部一樣有教練，但一點防線都沒有，「這不是漏洞，而是破口」。她要求運動部今年9月掛牌後，應建置不適任教練查詢系統，將兒少工作證制度納入國民體育法。

陳培瑜說，已被撤照的不適任教練目前並無公開查詢系統，只能從單項協會查到合格名單，教練是否曾對孩子有不當行為，家長真的查不到。如果該教練到民間場館、工作室，可能持續對孩子不當對待。體育署應本於社會公益角度揭露相關資訊，讓家長查詢。

教育部國教署副組長詹雅惠表示，每年持續要求地方政府一定要督導學校，每學期落實任用人員的消極資格查詢，教育部已整合不適任人員查詢系統，對象包括正式教師、代理教師、社團教練等，落實查核，保護學生安全。

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教育部體育署副組長戴琬琳說，針對不適任教練處理機制，每個月都會將教練資料庫介接法務部、衛福部等資料庫，做消極資格查詢，若查有消極資格將請協會處分，並在教練證照查詢系統中剔除，並請協會將註銷名單函知地方政府轉知各級學校、單項協會、私人場館。

戴琬琳表示，記者會所提兩名教練證照都已被註銷、終身不得再聘用。至於是否能提供不適任名單供查詢，因涉及個資公布，目前沒有法律依據，若主動公開教練姓名、註銷事由恐有疑慮，未來會朝修正國民體育法明定。（編輯：萬淑彰）1140703