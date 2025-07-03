基檢跨機關設聯繫平台 盼快速處理海纜破壞案

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）海底電纜近期屢遭漁船或貨輪破壞，基隆地檢署今天召開跨機關業務協調會議；基檢檢察長柯宜汾表示，期待透過聯繫平台，彼此分工緊密合作，讓案件得以快速獲得處理。

基檢發布新聞稿指出，上午攜手海巡署第2巡防區指揮部等機關，在基檢會議室，召開「基隆地區海底電纜遭破壞案件之跨機關業務協調會議」，會議由柯宜汾主持，主任檢察官李韋誠並針對法律、蒐證及通報流程等說明。

柯宜汾表示，海底電纜若遭刻意毀損恐影響國家安全，應審慎處理，又處理涉及不同機關業務職掌，盼藉召開會議，各機關以不同角度深度交流，也期待透過檢、警、調、海巡、電信業者、航港局及港務公司間所建立的業務聯繫平台，彼此分工緊密合作，使海底電纜遭損案件，得以快速、有效獲得處理。

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會議隨後由中華電信公司國際網路維運處高級工程師薛俊生簡報，除說明基隆海域國際海纜通信網路現況，並簡介國際海纜保護措施，包含自動警告系統運作機制、僱用漁船巡護海纜，薛俊生並強調，海底電纜是國際網路骨幹，對國家間通訊、電力與訊息傳遞至關重要。

第2巡防區指揮部主任林志明，則說明海纜遭破壞案件應處流程、實務上所遭遇困難，並針對已發生的貨輪「宏泰58」拖斷海纜等案處理經驗進行檢討。（編輯：陳仁華）1140703