合歡山海拔高氣溫低 夏季遠離平地酷熱好去處

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）合歡山是19座國家森林遊樂區海拔最高，夏季氣溫涼爽宜人，南投林業分署今天表示，合歡山是想遠離平地酷熱天氣絕佳選擇，還可欣賞豐富動植物生態，提醒遊客垃圾自行帶下山。

交通部中央氣象署今天發布北北桃等12縣市高溫燈號，慎防攝氏36度以上高溫，新竹可能上看38度；海拔高度3402公尺「合歡山頂」測站上午11時氣溫17度，農業部林業及自然保育署南投分署表示，合歡山海拔高、氣溫低，是遠離平地酷熱天氣、登山旅遊絕佳選擇。

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南投林業分署發布新聞稿表示，合歡山國家森林遊樂區是林業及自然保育署19座森林遊樂區海拔最高，區內玉山箭竹、台灣冷杉林景色，呈現與中、低海拔生態差異性，尤其杜鵑花季及梅雨季後，景觀更替展現夏季翠綠景色，晴空也為合歡群峰、奇萊山增添夏季風采。

南投林業分署表示，漫步山林可見夏季開花的山芥菜、玉山筷子芥、高山薔薇、黑斑龍膽等植物，運氣好還有金翼白眉、栗背林鴝、台灣朱雀等鳥類伴隨，夏季旅遊合歡山別忘觀察這些高山動植物；提醒夏季是颱風好發時期，上山旅遊注意天氣及交通路況。（編輯：黃世雅）1140703