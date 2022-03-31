調查：台灣3歲幼兒每天使用3C產品逾2小時

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台灣師範大學和親子天下31日公布一項調查顯示，台灣3到5歲幼兒有9成會在家使用3C產品，年齡越小使用時間越長。教育部國民及學前教育署長彭富源（右）呼籲親子增加共讀時間，緩解幼兒使用3C時間。中央社記者陳至中台北攝 111年3月31日

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（中央社記者陳至中台北31日電）台灣師範大學和親子天下今天公布一項調查顯示，台灣3到5歲幼兒有9成會在家使用3C產品，年齡越小使用時間越長，其中3歲幼兒平均每天使用達2小時17分鐘。

衛生福利部國民健康署建議，3到4歲兒童每天使用3C產品（電腦、通訊、消費電子產品）不超過30分鐘，4到6歲不超過1小時（用眼30分鐘要休息10分鐘）。然而，台灣家長卻常常依賴手機、平板電腦等「3C保母」安撫孩子，導致使用時間遠超建議標準。

台師大透過「台灣幼兒發展調查資料庫」，以3到5歲學童共1732份樣本分析，今天與親子天下一同在台北發布研究結果。人類發展與家庭系教授張鑑如指出，台灣幼兒使用3C比率超過9成，年齡越小使用時間越長，3歲平均每天使用2小時17分鐘，4歲1小時59分鐘，5歲1小時36分鐘，與入園（幼兒園）比例有關。

調查顯示，社經地位低的幼兒，使用3C時間也較長，其中低社經地位的3歲幼兒，每天使用更達3小時2分鐘。

張鑑如表示，幼兒使用3C越長，親子互動時間就越低，對認知、語言、社會、情緒、身體動作和整體發展狀況都呈現顯著負向關係。調查顯示限制1小時內，幼兒發展最佳，建議親子增加共同參與活動，包括遊戲、共讀、吃飯、講話等，緩解3C的負面影響。

張鑑如也建議政府在親職教育課程中，應納入幼兒3C主題，並強調「陪伴」的重要性，「再忙也要抽出時間陪孩子。」如果平日實在太忙，假日也要盡量抽空，尤其「親子共讀」更是好處無窮，從0歲就可以開始，能有效促進幼兒認知發展、社會情緒能力，還能鞏固親子關係，降低產後憂鬱。

職能治療師黃彥鈞表示，幼兒過度使用3C最易影響注意力，上課時難以專心；再來是情緒問題，易與同儕衝突；睡眠也會受影響，半夜才睡的大有人在。他也提到，影片、遊戲易使學童誤解打人不會痛和受傷，在現實生活中出現攻擊行為，把周遭用品當成武器，最嚴重的甚至會喪失現實感，無法分辨現實和想像，把人都當成喪屍。

台師大教育學院院長陳學志表示，3C是當代的議題，「以前不離不棄是夫妻，現在不離不棄是手機。」成人不能使用手機都容易焦慮，更何況是幼兒，希望各界重視此議題。

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教育部國民及學前教育署長彭富源表示，研究顯示，增加親子互動時間能有效緩解幼兒使用3C時間，目前台灣3歲幼兒約1/4還沒有進入幼兒園，未來考慮在發放育兒津貼的同時，提供相關資訊，教導家長合適的教養和互動方法。

彭富源也提到，親子選擇共讀素材時，可以讓孩子一同參與選擇，也不一定要限於書本，生活中可以互動的材料都可納入，例如教導辨識常見的水果。希望從中央到地方各層級，都一同來重視此議題。（編輯：張芷瑄）1110331