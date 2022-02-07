3C育兒不行嗎？別苛責自己 關鍵是用法與態度【書摘】

（中央社網站）你也常用手機、平板電腦播影片安撫孩子，偷得片刻喘息，卻又有點內疚，擔心自己不稱職嗎？擔任多年中學輔導老師，長期關注親子教養議題的諮商心理師陳志恆也曾有類似的掙扎，但現代父母已經無法脫離網路與3C工具，他鼓勵父母不必苛責自己，重要的是留意使用3C的方式，給孩子正面典範。

面對網路原生世代孩子，現代父母有許多無法向上一輩取經的新課題。什麼時候可以給孩子辦手機？怎麼避免孩子網路成癮？孩子老是說「我再玩一下就好」，卻遲遲停不了手怎麼辦？不小心看到孩子手機不妥的隱私內容時，該不該直接提醒？暢銷書《擁抱刺蝟孩子》作者陳志恆整理相關議題，出版《脫癮而出不迷惘》，提供專業建議。中央社取得授權與你分享：

3C育兒圖個方便 不行嗎？

女兒剛出生時，我和太太為了幫女兒找個保母，加入了臉書上的保母媒合社團。裡頭有新手爸媽要徵保母，也有保母要徵需要托育的幼兒。

我仔細看了在社團中，對理想保母羅列的條件或要求，除了有愛心、溫暖、細心、家中人口單純、無不良嗜好外，往往還加了一點：「禁止數位育兒」。換句話說，請保母多與孩子直接互動，別用3C產品安撫或陪伴孩子。

越來越多家長意識到數位裝置對孩子的成長可能造成的風險，開始認同避免3C育兒的觀念，例如，大人盡量不要為了圖個清閒，或者避免被打擾，而給孩子看手機影片或者玩手遊。

這本是立意良好，問題是，真能完全做到嗎？3C育兒，真的一點都不行嗎？

父母如何一邊手持數位產品 一邊陪伴孩子？

難就難在這個世代的父母，雖然不是數位原住民，但比起上一個世代，更為嫻熟數位產品，甚至在工作中就需要大量使用3C科技，回到家也常需要繼續連著網路，機不離身。

就算有意識地不把孩子託管給螢幕，但你也很難在陪伴孩子的時光中，完全不使用任何數位裝置。對許多人而言，比起出外上班工作，在家陪伴或照顧孩子，是相形枯燥乏味的。

而現在的家庭型態又是以小家庭為主，孩子的主要照顧者，通常又以母親居多。家裡沒有其他人，媽媽一天到晚被孩子給綁著，眼中只有這個孩子，缺乏與其他成人溝通互動的機會，更無法隨心所欲支配自己的時間，做點取悅自己的事情，每分每秒都是煎熬呀！

至少對我而言是如此。

有個手機在身，可能會讓你好過一點。在孩子專注地玩自己的遊戲時，趁機滑開手機，瀏覽一下臉書、IG，逛一下購物網站或追個劇，哪怕只是幾分鐘也好，都彌足珍貴。

天氣晴朗的假日，我喜歡帶著女兒到家附近的公園玩耍，設法消耗她的精力，晚上會睡得好一點。孩子在公園裡跑來跑去、盡情探索世界時，也就不會纏著我，讓我得以喘口氣，然後，我終於有機會拿起手機，慰勞一下自己—這是隱藏版的理由。於是，當我把女兒放上她最近最喜歡玩的鞦韆時，我邊推著鞦韆，邊滑著手機，站在她身後假裝很投入。事實上，我正在享受小小螢幕裡的精采體驗。這往往讓我感到自己還活得踏實，沒有與這世界脫節，也暫時隱藏了育兒的辛苦與乏味。

問題是，隨之而來的是罪惡感：每多滑一分鐘手機，罪惡感便多增加一分。你邊滑手機，心裡邊感到不安。你覺得自己沒有專注地陪伴孩子，對孩子不夠全心投入，他們可能因此感受不到足夠的愛與關注；你擔心與孩子的直接互動不夠，可能會影響他們的心智發展。就算你是為了工作聯繫的目的而使用手機，仍然會有罪惡感。

如果，你的孩子曾經搖搖晃晃地走近你，伸出小手把手機給撥開，端起你的臉龐時，你的感受會更深。

你與3C的關係連結 影響著孩子如何與3C互動

當孩子大一點時，你開始思考是否可以透過數位工具來教育孩子。就像過去的父母會讓孩子觀賞優質的兒童節目，現在你會透過手機、平板或電腦連上網路，訂閱適合孩子觀賞，又具有教育意義的影片，或者下載互動式的教育類型APP。

《脫癮而出不迷惘》作者陳志恆。（圓神出版社提供）

現代這類媒體相當多，對孩子也有著強大的影響力。學齡前的孩子，最重要的任務是建立生活常規，學習一般的生活技能，如自己吃飯、刷牙、清潔、玩具歸位等，一直以來，兒童節目在這方面可說是功不可沒。如果你家有訂閱《巧連智》的話，你會感嘆：「爸媽說一百遍，比不上巧虎說一遍。」

當你受惠於數位產品為育兒帶來的效益時，內心的擔憂仍然不減。

「我會不會只是圖個方便，事實上沒有盡到父母的責任？」

「孩子整天吵著要看巧虎，以後會不會出現成癮的問題呢？」

如果你曾思考過這些問題，那麼，我相信你絕不會放任孩子無止境地盯著螢幕，而會為孩子設限，你也會慎選兒童節目或APP，並陪著孩子一起觀賞與使用，而非丟著孩子不管。光是這麼做，孩子未來受到網路或數位裝置毒害的風險，就會大幅降低。

所以，重點不是網路或數位媒體對孩子好不好，而是你如何善用數位科技，幫助孩子成長與發展，同時也能幫助孩子建立3C使用的規範。

一般而言，父母如何看待手機網路，會大大影響孩子成為一個什麼樣的數位科技使用者。當你視網路或手機為毒蛇猛獸，你會竭盡所能地禁止孩子接觸，或者過度監管孩子使用3C產品，這往往是親子關係爆發衝突的導火線。

孩子長大後，不敢在父母面前光明正大地使用網路，卻仍有能力在其他地方取得網路，瞞著父母瘋狂使用，因而衍生出更多難解問題。

這偷偷摸摸的舉動，就好像你也得背著孩子使用手機網路，否則會感到心虛與罪惡，因為擔心孩子會模仿你的不良行為。

另一方面，你若對3C網路抱持著完全開放與過度樂觀的態度，放任孩子長時間盯在螢幕前，毫不設限，也不與孩子一同參與或共享螢幕時光，因為自己也埋首虛擬世界中。那麼，孩子長大後被網癮糾纏的風險，便可能大幅提高。

大人怎麼做，孩子就怎麼學。或許，我們需要先檢視自己對於3C網路的態度、想法是什麼？這份態度或想法，又會如何透過我們的教養策略，影響到孩子的3C使用行為。

當我們能光明磊落地在孩子面前使用數位產品時，孩子也不會認為上網是一件需要偷偷摸摸的事；當我們能夠有限度地使用網路，而不偏廢其他生活任務時，孩子也正在學習如何自我控制，上得去也下得來；當我們視數位科技為幫助學習或生產的工具，而不只是打發時間的娛樂玩具時，孩子也會透過網路積極拓展對世界的認識，為自己的人生創造更多的可能性；當我們視手機或網路為維繫親友情感的媒介，而不是填補空虛的取暖角落時，孩子也能學會善用科技與他人建立起深度的人際連結。

父母需要時時刻刻回應孩子的需求嗎？

前面提到數位時代父母共享的罪惡感：當一邊從事育兒工作，又一邊滑著手機時，似乎沒有盡到為人父母的本分。

前一陣子有個中國網路節目在兒童節時，訪問了幾個在幼兒園階段的孩子，最希望父母為他們做的事情是什麼？好幾個孩子的回答都是：「希望爸媽抬頭多看看我，而不是一直低頭看手機。」

多麼讓人心疼的回答呀！這對許多父母而言無疑是當頭棒喝，也道出了孩子們的心聲—渴望被看見、被重視、被有品質地陪伴。

主流的教養文化對一個盡責父母的期待，是能時時刻刻回應孩子的需求。當孩子餓了，能夠及時餵哺；孩子尿布濕了，能及時更換；孩子冷了，能趕緊幫孩子添加衣物。不只如此，還要順應孩子發展上的內在需求，陪著他探索環境，回應他的情緒感受，甚至為了促進孩子的語言、智力與社會發展，更要常和孩子進行有來有往「乒乓球式」的對話。

換句話說，父母的職責不只是讓孩子能夠吃飽、穿暖、活下來，還得幫助孩子建立內在安全感，準備好探索環境，更肩負著刺激孩子心智發展的重責大任。而每一個與孩子相處的時刻，都可能影響他往後的人生。

忽略，常常是教養中的大忌。當孩子希望你在身旁時，你不在；當孩子渴望得到肯定時，你沒看見；當孩子需要安慰時，你冷漠以對。一個孩子在成長過程中，不斷經歷這種冰冷的對待，自然感到愛的匱乏，無法自我肯定，認為自己不是個重要的人，缺乏內在價值。換句話說，可以的話，父母盡可能時時刻刻地關注孩子、給予回應，不論是生理上或心理上的。問題是，若要做到百分之百地及時回應，那麼，父母就等於得把自己的需求完全丟掉才行—這樣的教養品質肯定不佳。

而事實上，父母要工作、要休息，會累，也有自己的需求，不可能毫不保留地把心神全放在孩子身上。特別是，當孩子越來越大時，可以不必事事都以孩子為中心，甚至有時候需要讓孩子去面對來自父母無法及時回應的失望或挫敗。所以，如果基於一個自己可以接受的理由，且確保孩子安全無虞的前提下，在陪伴孩子時，偶爾滑個手機，分心盯著螢幕，倒是無傷大雅。孩子不會因為這3、5分鐘沒被重視，就產生心理創傷。而你知道大多時候，你是專注地陪伴與回應孩子，只是需要稍微喘口氣。當個夠好的父母就好，而不是完美的父母。

更何況，當你埋首那小框框而暫時忽略孩子時，孩子若有需要，自然會用各種方式提醒你，也許是哭泣、吶喊或搞破壞。你若能接收到訊息，趕緊放下手機，給予孩子適切的回應，孩子仍然能夠得到你的關注；但若孩子已用盡各種方式提醒你，你仍是充耳不聞、視而不見，繼續悠遊在網路世界中，長久下來，肯定對孩子是種傷害。孩子更大一點，還會發展出種種問題行為，要你不得不關注。（書摘內容由圓神出版授權）1110207

（圓神出版社提供）

書名：脫癮而出不迷網：寫給網路原生世代父母的教養書

作者：陳志恆

出版社：圓神

出版日期：2022/01/01