疫情衝擊育兒 調查：7成家長不敢帶孩子出門玩

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）COVID-19疫情延燒近3年，兒童福利聯盟調查發現，有超過一半家長育兒時感到挫折，其中7成家長因擔心染疫不敢帶孩子出去玩，使得3C和家用遊戲機使用頻率大增。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，不僅衝擊世界也加重育兒困難，兒福聯盟在1月18日至2月23日間，採便利取樣方式以網路問卷進行調查，今天發布「育兒現況暨疫情後親子遊戲趨勢調查」。

調查顯示，雖然近9成育有6歲以下小孩的家長覺得養小孩令人滿足，但仍有超過一半的家長感到挫折（56%）、壓力大（53.6%），造成育兒壓力的原因不一定是「孩子難帶」，大多是因家長還沒做好調適準備。

調查發現，超過6成家長曾表示面對孩子有時會無法控制情緒，逾半面臨家庭成員教養觀念不一致，除此之外也有近3成職業父母認為難在工作和家庭間取得平衡。

面對疫情延燒，調查顯示，有超過7成家長因擔心染疫不敢帶孩子出去玩，36%家長擔心孩子染疫不敢找別人玩，孩子沒有玩伴，也有3成表示孩子遊戲的時間減少了（30.1%）。

因為不能出去玩，取而代之是3C和家用遊戲機使用頻率大增，調查顯示，兒童玩3C產品的比例從6.5%上升至19%，玩家用遊戲機的比例也從2%上升至9.5%。

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兒盟執行長白麗芳表示，除了原本就有的育兒困難外，疫情過後也對親子帶來很大的改變，這群從小甚至從出生開始就只能戴著口罩看世界的小小孩，在防疫生活下，也被壓縮了戶外活動和遊戲的空間、時間和玩伴。

白麗芳呼籲，家長的身心狀況可能會反應在照顧孩子上，當育兒壓力升高時，家長應多覺察自身狀態，適時地喘息紓壓，並善用各項育兒資源可多尋求正式資源管道，例如親職相關課程、撥打免費育兒專線等，讓育兒之路少點辛苦多點幸福感。（編輯：張芷瑄）1110324