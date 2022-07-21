申請租金補貼就漲租？ 內政部：最高可罰房東30萬

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內政部21日表示，申請租金補貼是房客的權利，若房東要求房客不得申請，房客可提出申訴。圖為台北市市民大道巷內出租布條。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北21日電）內政部今天說，申請租金補貼是房客的權利，不需取得房東同意，若房東要求房客不得申請租金補貼，進而要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可提出申訴，房東如不改正可處3萬元至30萬元罰鍰。

內政部透過新聞稿表示，為協助民眾租屋居住，行政院推出300億元擴大租金補貼，已於7月開始受理房客申請；房客申請租金補貼，房東可直接取得公益出租人資格，並享有所得稅等稅捐減免優惠。

內政部指出，申請租金補貼是房客的權利，不需取得房東同意；房東也不得禁止房客申請租金補貼，如果房東片面禁止或要求拋棄申請，因對房客顯失公平，房客可依消費者保護法第12條及民法第247條之1規定主張無效。

依內政部公告的住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項規定，房東在租約期間不得藉任何理由要求調漲租金，且不得記載應由房東負擔的稅賦，如較出租前增加時，其增加部分由房客負擔。

內政部說，如果房東以房客申請租金補貼為由，要求調漲租金或負擔所增加的稅賦，因已違反定型化契約規定，房客可依消費者保護法第17條規定，主張該約定無效。

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內政部指出，同時房客可檢附相關事證，向縣市政府提出檢舉及申訴，如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依消保法第56條之1規定，處新台幣3萬元至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。

內政部表示，為健全租屋市場發展，保障弱勢租屋權益，政府不斷宣導不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等不公平的租屋行為，但目前租屋市場仍有所聞。內政部已研議修正租賃住宅市場發展及管理條例，將增訂相關違規行為直接處罰規定，以有效遏止。（編輯：翟思嘉）1110721