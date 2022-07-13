租屋族入籍遭房東刁難？內政部：有居住事實就可入籍

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內政部13日說，租屋族有居住事實而屋主不同意遷入戶籍，可向戶政事務所申請遷入登記。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北13日電）內政部今天說，租屋族有居住事實而屋主不同意遷入戶籍，可向戶政事務所申請遷入登記，經戶所人員或勤區員警查實後，據以辦理遷入登記，設籍沒問題，「巢運」指租屋無法入籍，與事實不符。

內政部透過新聞稿表示，民間團體「巢運」今天舉行「租屋族是二等公民嗎？正視無法入籍對公民權的危害」記者會，提到租屋族無法入籍。

內政部說，依最高行政法院判決，遷徙是事實行為，遷徙登記自應依事實認定。因此，房客有居住事實而房東不同意遷入時，依戶籍法規定，房客可檢具身分證、遷出地戶口名簿及居住證明文件，例如未經公證的租賃契約，直接向遷入地戶政事務所申請遷入登記。

內政部指出，只要經由戶政事務所人員或勤區員警查實後，就可辦理設籍，並沒有民間團體「巢運」所指租屋族無法設籍，及影響租屋族投票權利的情形。

內政部強調，依住宅租賃定型化契約不得記載事項規定，房東不得約定房客不得遷入戶籍；如契約有不得遷入戶籍的約定事項，依消保法規定，該約定無效，房客並可向縣市政府提出申訴，如房東屆期不改正，得依消保法規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰。

內政部指出，有關房東不得拒絕房客設籍的規定，目的是在保障房客就學與申請各項社會福利的權利，以安定房客家庭生活所需，是有利租賃雙方的好事情。

至於房東擔心房客遷離後未將戶籍遷出，內政部說，6月13日已啟動線上申請戶籍遷出，請房東無須擔憂，放心的讓房客在租屋後遷入戶籍，有助雙方建立更好的租客關係，達成雙贏的效果。（編輯：郭無患）1110713