第1季住宅價格指數上升2.99% 受預期通膨心理影響

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（中央社記者陳俊華台北5日電）內政部今天發布民國111年第1季全國住宅價格指數為121.01，較110年第4季上升2.99%、較去年同季上升9.41%，是103年第3季來最大升幅；在貨幣寬鬆及低利率，加上市場預期通膨心理影響推升指數。

內政部透過新聞稿指出，111年第1季國內經濟持續成長，貨幣面維持寬鬆與低利率，加上市場預期通膨心理等因素影響，推升111年第1季住宅價格指數。此外，111年第1季建物買賣移轉登記棟數計8萬4776棟，較110年第1季增加4.88%。

內政部表示，111年第1季6都住宅價格指數與110年第4季相較，以高雄市與台中市上升幅度較大，分別為4.70%與3.65%；桃園市及台北市上升2.70%及1.91%，低於全國漲幅。相較於110年第1季，桃園市、台中市、台南市、高雄市指數都上升約11%，漲勢較高；台北市與新北市年漲幅為5.67%與7.5%。

內政部指出，就111年第1季經濟及金融面觀察，依行政院主計總處初步統計，111年第1季經濟成長率為3.14%，較110年第4季5.32%趨緩。受央行3月升息1碼影響，五大銀行新承作房貸利率，3月調升至1.378%，但對111年第1季整體影響較小。

外界關心「平均地權條例」修法草案進度，內政部表示，這次修法是為遏止房市不當炒作，並健全市場交易管理，有助於房市長期穩健發展，在立法院9月開議後，會加速協調推動修法，以有效排除市場不當活動的危害。

另外，內政部也發布111年第1季全國房貸負擔率為38.35%，較110年第4季增加0.52%，較110年第1季增加1.81%，變動幅度穩定，房價負擔能力維持「略低」等級。全國房價所得比為9.58倍，較110年第4季上升0.12倍，較110年第1季上升0.45倍。

內政部表示，房貸負擔率主要是計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。111年第1季全國房貸負擔率季增0.52%，主要是住宅價格上升所致。

6都中，台北市、新北市房貸負擔率為64.91%、51.45%，房價負擔能力屬「過低」等級；台中市為45.08%，屬「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市為36.84%、35.59%、31.50%，屬「略低」等級。

內政部說，與110年第4季相較，台北市、桃園市因家庭可支配所得增幅大於中位數住宅價格增幅，111年第1季貸款負擔率較110年第4季分別下降0.18%、0.26%，購屋負擔略有改善，其餘4個直轄市都較前110年第4季上升。

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另外，在14縣市房價負擔能力部分，屬於「可合理負擔」等級有雲林縣、嘉義縣市、屏東縣及基隆市等5縣市；「略低」等級有宜蘭縣、新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等9個縣市。

內政部指出，雖目前房貸利率處於較低水準，升息幅度相對於房價及所得變動對負擔率影響小，購屋時仍須評估整體利率調升對未來還款負擔的影響。對於投機客短期炒作抬升房價，加重自住購屋民眾負擔，將持續修法遏止，並推出新台幣300億元租金補貼等措施，維護租屋族權益。（編輯：蘇龍麒）1110705