更多編輯台推薦新聞：
葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局
兩岸

金融時報：莫德納拒交疫苗配方給中國 談判破局

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土3萬3377例 增38死、74例中重症
首頁 / 地方

彰化鐵皮屋占用人行道 市公所認定違建將拆除

2022/10/3 13:13（10/3 13:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化市平順街一間透天厝擅自占用人行道搭蓋鐵皮屋，彰化市公所人員3日前往現場察看，發現被占用土地面積約近30坪，人行道上的椅子等設施也被拆，認定是違建將拆除。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月3日
彰化市平順街一間透天厝擅自占用人行道搭蓋鐵皮屋，彰化市公所人員3日前往現場察看，發現被占用土地面積約近30坪，人行道上的椅子等設施也被拆，認定是違建將拆除。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化市平順街1間透天厝擅自占用人行道搭蓋鐵皮屋，彰化市公所人員今天前往現場察看，發現被占用土地面積約近30坪，人行道上的椅子路燈等設施也被拆，市公所認定是違建將拆除。

有網友在臉書粉絲專頁「爆料公社」張貼照片，指出彰化市平順街一處社區透天厝，有住戶在透天厝旁搭蓋鐵皮屋，占用人行道，網友看到照片直呼誇張。記者查詢實價登錄，發現這處社區透天厝總計有12戶，今年4月才剛完工，至於和鐵皮屋相鄰的這戶透天厝6月才售出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彰化市公所工務課及城市暨觀光發展課人員上午前往現場察看，屋主不在家；工作人員測量發現，被占用的土地面積近30坪，而為搭蓋鐵皮屋，原本設在人行道上的椅子跟路燈也被拆除；市公所人員指出，會將查報結果呈報給縣府建設處。

彰化縣政府建設處長劉玉平接受媒體聯訪指出，從照片來看，鐵皮屋應屬違建，建設處會先通知屋主自行拆除，如屋主不願拆除，縣府將代為拆除。（編輯：謝雅竹）1111003

延伸閱讀
專題／你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法6千人次公民參與 揪出全台4大農地違章工廠熱區租金補貼延至10/31 住違建、20歲以上大學生租屋都可申請
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族