彰化鐵皮屋占用人行道 市公所認定違建將拆除

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彰化市平順街一間透天厝擅自占用人行道搭蓋鐵皮屋，彰化市公所人員3日前往現場察看，發現被占用土地面積約近30坪，人行道上的椅子等設施也被拆，認定是違建將拆除。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年10月3日

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化市平順街1間透天厝擅自占用人行道搭蓋鐵皮屋，彰化市公所人員今天前往現場察看，發現被占用土地面積約近30坪，人行道上的椅子路燈等設施也被拆，市公所認定是違建將拆除。

有網友在臉書粉絲專頁「爆料公社」張貼照片，指出彰化市平順街一處社區透天厝，有住戶在透天厝旁搭蓋鐵皮屋，占用人行道，網友看到照片直呼誇張。記者查詢實價登錄，發現這處社區透天厝總計有12戶，今年4月才剛完工，至於和鐵皮屋相鄰的這戶透天厝6月才售出。

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彰化市公所工務課及城市暨觀光發展課人員上午前往現場察看，屋主不在家；工作人員測量發現，被占用的土地面積近30坪，而為搭蓋鐵皮屋，原本設在人行道上的椅子跟路燈也被拆除；市公所人員指出，會將查報結果呈報給縣府建設處。

彰化縣政府建設處長劉玉平接受媒體聯訪指出，從照片來看，鐵皮屋應屬違建，建設處會先通知屋主自行拆除，如屋主不願拆除，縣府將代為拆除。（編輯：謝雅竹）1111003