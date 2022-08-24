6千人次公民參與 揪出全台4大農地違章工廠熱區

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）地球公民基金會今天表示，以農委會從2017到2020年農地盤查結果為基礎，擷取6000筆疑似農地工廠點位後，以新工具「大家來找廠」讓6000人次公民參與，篩出4大熱區，盼加強查緝。

2020年地球公民基金會與g0v.tw台灣零時政府社群開發的「農地違章工廠回報系統」，已收到1900多件回報案件，基金會並代民眾檢舉、追蹤637間違章工廠的後續處理。

地球公民基金會今天召開「大家來找廠！6000公民力量共揪新增農地違章熱點—地方政府應補足人力積極查處」記者會，發布調查結果。

地球公民基金會專員賴沛蓮指出，上述6000筆疑似農地工廠點位，放入「大家來找廠」遊戲資料庫中，邀請參與民眾一起辨識同一塊地在2017、2020年間的差異，經3名以上使用者判定有新增，才會計入，後台並篩出1500平方公尺以上大型廠房，且到現場探勘後，確定是新建農地違章，就會向地方政府檢舉，追蹤查處進度。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭表示，「大家來找廠」5月上線以來，逾6000人次公民參與，共抓出1050筆農地違章，其中350筆是比較嚴重的新增建廠房，700筆是擴廠；排除合法建物與非工廠建物後為184筆農地違章，包含94筆新增建廠房及90筆違章擴廠。

吳沅諭指出，實地現勘這184筆新增農地違建點位發現，超過1500平方公尺以上大型廠房共22家，其中台中5家、彰化6家、台南2家、高雄4家，其他地方5家。

從中發現全台農地新增違章工廠有4大縣市熱區，包含台中市的神岡、潭子、烏日及霧峰，計41件；彰化縣的鹿港、秀水及福興，計31件；台南市的安定、新市，計26件；高雄市的永安、路竹及岡山，計16件。

吳沅諭強調，新增建廠房熱區縣市至今已收取新台幣2億元以上納管輔導金與營運管理金，且每年都會再收到上億元，目前主管機關已增聘人力監管，地球公民基金會將持續監督查處成效。

地球公民基金會比對2020年3月20日到2022年3月底的監管人力統計，台中從7人變成37人，彰化從4人變成11人，台南從8人變成12人，高雄從9人變成17人。

吳沅諭表示，呼籲無法使用納管輔導金、營運管理金的縣市，地方政府與中央政府應補齊人力強化管理。（編輯：張雅淨）1110824