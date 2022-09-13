美國8月通膨率8.3%高於預期 聯準會升息3碼機率高
2022/9/13 20:56（9/13 21:10 更新）
美國8月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）較上月增長0.1%。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市採購。（中央社檔案照片）
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國8月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）較上月增長0.1%，年增8.3%則稍微降溫，可能使聯邦準備理事會（Fed）連3度升息75個基點（3碼）。
美國勞工部（The Labor Department）今天公布8月CPI
年增8.3%，低於7月的年增8.5%。
CPI小百科
消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。
可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。
資料來源：主計總處
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