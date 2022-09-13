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美國8月通膨率8.3%高於預期 聯準會升息3碼機率高

2022/9/13 20:56（9/13 21:10 更新）
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美國8月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）較上月增長0.1%。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市採購。（中央社檔案照片）
美國8月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）較上月增長0.1%。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市採購。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國8月份通膨率比預期來得高，消費者物價指數（CPI）較上月增長0.1%，年增8.3%則稍微降溫，可能使聯邦準備理事會（Fed）連3度升息75個基點（3碼）。

美國勞工部（The Labor Department）今天公布8月CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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年增8.3%，低於7月的年增8.5%。

美國6月份CPI年增9.1%，創1981年11月以來最高通膨率。

美國連月物價騰飛。俄羅斯入侵烏克蘭拉高能源和糧食價格，中國防疫封城持續干擾供應鏈，都使情況更加惡化。

美國人雖樂見汽油穩定降價，但食品與住房價格仍持續壓縮家戶預算。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110913

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