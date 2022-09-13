美國續升息恐衝擊壽險淨值？黃天牧：密切觀察

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（中央社記者謝方娪台北13日電）市場預期美國將持續升息，債券殖利率若繼續反彈，壽險業淨值將再探低，今年底淨值比未達標機率恐增加。金管會主委黃天牧今天強調，將密切觀察。

保險業在每半營業年度終了後2個月內須向主管機關申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）和經會計師查核的淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%，淨值比不得連2期低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

上半年美國猛烈升息，帶動債券殖利率一路上揚，壽險業手中持有債券部位跌價，拖累淨值表現，6月底南山人壽、宏泰人壽及三商美邦人壽淨值比均跌破3%監理紅線。

市場預期美國聯準會（Fed）今年底前會維持鷹派升息，壽險業淨值恐持續受影響，屆時若有壽險淨值比連2期未達標，按法規必須啟動增資。

黃天牧今天出席「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式暨金融防詐高階論壇」，會後接受媒體聯訪回應，今年壽險業淨值下滑是會計政策選擇造成的影響，和壽險業支付保單的理賠能力沒有直接關係，金管會仍會密切觀察。

黃天牧說，若是特別金融情勢變化造成，導致清償能力指標短時間內無法達標，金管會監理如何處理比較妥適，會再密切觀察。

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他指出，現在距離今年底還有一段時間，雖然升息可能影響淨值，但也有其他因素可能降低升息對淨值的影響。

外界關注，若有壽險連2期淨值比未達標，金管會是否會考量升息因素給予監理寬容、還是會要求壽險增資，黃天牧說，金管會將針對整體金融情況、壽險業健全經營及保戶信心等進行綜合考量，但現在的時間點還無法對外報告金管會要做哪些事情。（編輯：潘羿菁）1110913