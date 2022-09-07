楊金龍：台灣今明年經濟放緩 通膨有望回落到2%以下

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）國際政經局勢動盪，加上主要國家景氣放緩，央行總裁楊金龍今天表示，全球是否陷入低成長、高通膨甚至經濟衰退，明年表現將是關鍵；也因為景氣烏雲籠罩，台灣今、明年經濟會放緩，明年通膨有望回落到2%以下，物價相對平穩。

楊金龍今天受邀至中華民國工商協進會，以「近20多年來台灣的經濟發展與央行扮演的角色」為題進行演講。

楊金龍認為，台灣過去20年來，經濟穩健成長，但全球景氣前景出現雜訊，必須關注主要經濟體貨幣政策走向及影響、中國大陸經濟金融困境、俄烏戰爭衝擊歐洲經濟發展、日圓貶值影響鄰國出口競爭力、極端氣候事件頻仍、COVID-19疫情反覆等6個國際重要議題的發展。

楊金龍說明，多數央行已積極緊縮貨幣，如果通膨未能快速降溫，央行勢必還會加大升息力道，使得融資成本大幅增加，經濟活動承壓；特別是美國聯準會若繼續大幅升息，美國經濟衰退機率恐攀升。

另外，楊金龍憂心美中對抗程度將影響全球供應鏈重組幅度，並對全球科技發展、貿易與物價造成衝擊。

近期日圓狂貶，楊金龍示警這也是牽動區域經濟的重大事件，他指出，日本央行堅守寬鬆貨幣政策，導致日圓持續弱勢，將影響鄰近國家的出口競爭力。

至於台灣經濟表現，楊金龍表示，今、明兩年台灣經濟成長將趨緩，不過相較主要國家還是穩健；明年台灣通膨率將回落2%以下，物價相對平穩。

楊金龍也提醒，人口老化、全球化進程轉變、氣候變遷將是未來台灣經濟發展的中長期挑戰。（編輯：張均懋、潘羿菁）1110907