駁央行政策致經濟失落 楊金龍：台灣穩定成長20年

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）中央研究院日前發布台灣貨幣金融改革政策建議書，直指台灣經濟已陷入失落的20年，盼央行進行改革；央行總裁楊金龍今天正面回擊，直言台灣經濟表現優於全球平均值，也高於日韓，是「穩定、成長的20年」。

楊金龍今天受邀至中華民國工商協進會，以「近20多年來台灣的經濟發展與央行扮演的角色」為題進行演講；他也正面回應外界質疑，認為幾位學者指稱台灣經濟成長陷入失落20年，這與央行利率及匯率政策有關，「這不僅與事實不符，也抹殺了國人與本行努力的成果」。

楊金龍表示，1998年前後，台灣面臨許多國內外重大事件，如1997年至1998年的亞洲金融危機、2001年至2002年中國大陸與台灣相繼加入世界貿易組織（WTO）、開放電子廠商赴中國大陸直接投資等，是台灣經濟表現的重要分水嶺。

楊金龍說明，1981至1997年，台灣平均經濟成長率為7.8%，當時經濟發展處於起飛階段，政府積極擴大基礎建設投資與發展技術密集產業，帶動民間投資，加上薪資平均年增率達9.1%，有助民間消費成長，內需成為驅動經濟成長主力。

不過1998至2021年，台灣經濟發展邁入成熟階段，經濟成長率自然會趨緩；而且1990年代末期至2021年間，全球經濟成長趨於平緩，投資不足、低通膨、低利率為普遍現象。

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值得注意的是，2016至2021年間，美中貿易爭端升溫，政府推動投資台灣三大方案，也推出前瞻基礎建設，強化投資動能，加上台灣防疫得宜且具有半導體產業競爭優勢，出口持續暢旺；這段期間，台灣平均經濟成長率達3.5%，高於全球的2.4%，也顯著高於南韓的2.4%、日本的零成長。

楊金龍再次強調，近20多年來，台灣經濟表現優於全球平均值，也高於日韓，不是學者所言失落的20年，而是「穩定、成長的20年」。（編輯：楊凱翔）1110907