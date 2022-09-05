8月外匯存底續跌 央行對美升息推演2劇本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北5日電）國際美元續強，新台幣貶勢煞不住，央行只得進場拋匯調節，連帶影響8月外匯存底金額月減23.29億美元，降至5454.82億美元。央行官員強調，9月美國聯準會的升息動向，仍將進一步牽動股匯市表現。

央行今天舉行外匯存底記者會，外匯局局長蔡烱民說明，8月影響外匯存底變動有3大因素，投資運用收益持續挹注外匯存底增加，但主要貨幣對美元貶值，以及央行為了維持市場秩序、進場拋匯調節，使得整體外匯存底金額下滑。

媒體關注美國聯準會9月升息3碼的影響，蔡烱民推演2套劇本，若聯準會升息導致市場對美國經濟前景、企業獲利有疑慮，可能導致美股出現賣壓，而台股與國際股市連動，屆時外資將獲利了結，賣超台股並匯出，台灣股匯市便會受挫。

蔡烱民指出，外資隨著國際大盤變動而調整台股部位，減持台股後一定會匯出，這也是今年以來影響台幣走貶的關鍵因素。

但也存在另一種可能，蔡烱民表示，美國甫公布的經濟數據優於預期，如果市場認為美國經濟可以軟著陸，升息對股市衝擊有限，屆時外資賣超金額或許不會那麼大，甚至反向買超也有可能。

媒體詢問，新台幣若持續貶至31元，是否會對物價產生不利影響，以及匯率走勢是否影響央行9月理監事會對貨幣政策動向。蔡烱民表示，影響通膨的關鍵因素是進口大宗物資價格，而主要大宗物資價格已有回落，「感覺高點已經過了」。

至於新台幣匯率走貶是否影響理監事會決議，蔡烱民表示不多做評論，由理事會討論決定。

央行今天同步公布8月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5281億美元，創下2020年11月以來的新低，約當外匯存底占比則為97%。（編輯：林興盟）1110905