韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

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（中央社記者張璦台北4日電）俄烏戰爭、通膨、COVID-19疫情利空不散，全球經濟「金絲雀」韓國已連續5個月陷入貿易逆差窘境；然而，同樣承受進口能源、原物料價格高漲壓力的台灣，前7月仍能穩守327億美元出超。

韓國與美國、中國以及日本等主要經濟體貿易依存度高，出口商品從資通訊、半導體、船舶到民生化工都有，產品結構完整且多元，素有能預警全球經濟榮枯的「金絲雀」之稱；因此，韓國今年以來連續5個月出現貿易逆差，全球戒慎恐懼，憂心經濟衰退即將到來。

台灣與韓國同樣是出口導向經濟體，亞洲四小龍中產業結構最為類似，尤其在半導體及資通訊產品方面，韓貨向來是MIT的強勁對手。不過，今年以來面臨同樣的景氣挑戰，台韓貿易表現卻冷暖「兩樣情」，韓國8月出現連續5個月逆差，甚至半導體出口比去年同月出現首度下滑，是逾2年來首見。台灣對「金絲雀」出現逆差不可掉以輕心，但台灣迄今能穩守順差，有3大結構性因素。

●對中國貿易出現逆差 韓半導體、IT主導地位受威脅

韓國8月進出口統計1日公布，連5個月出現貿易逆差，韓國主流媒體甚至以這是逾14年來首見比喻；光是8月逆差就達94.7億美元，創1956年韓國政府公布相關統計以來，最大單月赤字。

針對韓國今年連數月貿易逆差原因，台經院新興市場中心主任劉名寰表示，除進口能源、原物料價格大增外，關鍵原因是對中國貿易出現逆差；受到中國景氣下滑導致出口動能減弱以及韓國自中進口增加影響。

根據統計，今年5月韓國對中貿易赤字達11億美元，終結1994年8月以來，對中連續333個月的貿易順差，然而這項對韓中貿易關係歷史性重大改變，似乎不如5、6年前，中國因薩德事件抵制K-Pop、樂天一樣受到高度矚目。

儘管韓國官方機構解釋，對中國貿易逆差是暫時性情況，但韓國國際貿易協會 （KITA）數據顯示，韓國對中在2013年達到約630億美元順差高峰後，順差規模即大致緩步下降。

換言之，中韓2國貿易出現轉折的因素，比COVID-19和俄烏戰爭等景氣烏雲更早形成，而且是結構性問題。韓國對中國的貿易逆差，確實反映了高科技產品貿易結構的變化；韓國在IT、半導體領域的傳統主導地位，正受到中國由國家主導的產業政策的挑戰。

反映在數據上，韓國當地媒體「中央日報」分析，以半導體而言，今年5月時，韓國對中國出口值僅年增11.9%，但自中國進口值年成長40.9%，儘管絕對金額仍是韓國輸往中國較高，但增幅上的差異，被認為是對中貿易逆差的關鍵。

●韓記憶體等產品遇逆風 半導體先進製程支撐台出口

台經院國際事務處研究員邱達生指出，亞洲國家今年受輸入性通膨影響，進口大幅增加，若無法維持出口動能，恐出現貿易赤字。

台灣、韓國產業政策發展皆以出口為導向、能源同樣高度仰賴進口，當全球經濟遭遇逆風，兩國貿易表現卻不同調。

首先，從出口主力貨品結構觀察，台灣貿協（TAITRA）分析，韓國15大主要出口項目，受制於全球晶片短缺、中國封城等因素，其中的汽車、汽車零組件，今年前7月的年增幅僅個位數，不及過往表現；同時，船舶類出口甚至落入衰退格局；上述品項都不是驅動台灣出口引擎。

半導體產業則同時牽動著台韓經濟命脈，兩國強項各領風騷，台灣晶圓代工的先進製程獨步全球，「護國神山」台積電也多年穩居全台最大出口廠商；韓國則長期稱霸記憶體IC，擁有DRAM、NAND Flash巨頭三星。

韓國8月半導體出口值雖仍有百億美元水準，但出現年減，為26個月來首見。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，全球通膨影響下，記憶體雖有車用、伺服器與雲端運算等應用的拉抬，但仍難敵大宗應用的終端消費性電子需求疲弱。

然而，高效能運算等應用前景依舊看好，台灣半導體廠商持續積極擴充先進製程產能，為出口表現提供一定的支撐力道。

其次是對中國的依賴因素；韓媒「每日經濟」檢視中韓自由貿易協定（FTA）實施狀況評估報告指出，韓國自協定生效後5年，累計對中出口比起生效前5年只成長0.1%，但同期自中進口增加了17.8%。

邱達生指出，自由貿易協定具磁吸作用，對特定市場的依賴將因此進一步擴大，而韓國對中國市場的仰賴程度比台灣更深，尤其是韓國在半導體產業中的強項記憶體；此外，美中貿易戰以來，台灣出口策略「沒有把雞蛋放同個籃子」是對的。

他指出，以半導體來講，中國反而需要台灣，因為貿易戰之下，美國限制科技向中國輸出；同時，台積電中國訂單若縮減，歐美等需求還是很強勁，特別是在具備優勢的先進製程。

●全球經濟金絲雀唱衰 台灣出超規模收斂守住順差

外需疲弱會影響台灣出口，但主計總處8月中旬指出，估計今年商品出口年增率仍可達13.51%，顯示有一定成長動能。

財政部統計處長蔡美娜則表示，台灣今年以來出超規模確實有收斂，主要是進口年增率因為能源、原物料價格走揚而上升，但出口表現還是有撐。

攤開台灣貿易歷史資料，她指出，台灣自2008年9月之後，不曾有過單月入超；上一次出現全年入超，甚至得回推至1970年代第一次石油危機，顯見貿易逆差在台灣實在相當少見。（編輯：林淑媛）1110904