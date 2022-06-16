疫後經濟危機難解 通貨膨脹考驗韓國尹錫悅政府

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）隨著COVID-19疫情緩解、全球經濟復甦，通貨膨脹成為各國政府頭痛的大問題，在韓國甚至波及經濟支柱產業。美國聯準會升息帶來新一波影響，新上任的尹錫悅政府面臨在平抑物價與維持金融市場穩定之間的難關。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下，韓國銀行（韓國中央銀行）2020年將基準利率從1.25%大幅下調至0.5%，希望以降至歷史低點的利率拯救陷入停滯的韓國經濟；但在疫情趨緩、經濟逐漸復甦過程中，如同全球其他國家，韓國也面臨嚴重的通貨膨脹。

韓銀去年8月宣布時隔15個月升息，成為亞洲最早升息的主要經濟體，但仍無法阻止物價飛漲，今年4月韓國消費者物價上漲4.8%，創下13年半以來新高，智庫韓國開發研究院（KDI）也將今年通膨率預測從1.7%大幅上修至4.2%，可能是14年來最高水準。

物價全面喊漲，不僅老百姓苦不堪言，能源產品價格上漲甚至威脅到韓國經濟支柱的半導體、石化及汽車等產業。為抗議油價上漲與最低工資保證制度落日，韓國貨車司機發動大規模罷工，持續8天罷工造成工業中心及釜山等主要港口癱瘓，生產物料無法取得、成品也無法輸出。根據大韓商工會議所評估，這次罷工造成的國家經濟損失至少2兆韓元（約新台幣488億元）。

韓國財政、貨幣及金融監管部門首長選在美國聯邦準備理事會（Fed）後的今天開會檢視國內經濟狀況，研擬降低美國聯準會大幅升息對外匯及金融市場衝擊的對策，韓聯社報導，會中認為，在近期各項經濟危機中，穩定物價最為急迫。

美國聯準會宣布升息3碼，創下28年來最大升幅，在對抗居高不下通膨問題之際，也產生可能使經濟降溫過頭的風險。這項風險不僅對美國本身，對海外金融市場也影響顯著，韓國證券商指出，投資人對快速升息的憂慮，一定程度反映在股價上。

在聯準會宣布升息前，市場預期已讓韓國綜合股價指數（KOSPI）連續7天走降，跌破2500點大關。確定升息後，反而讓投資人暫時吃下定心丸，今天以較前一交易日上漲1.4%的2481.66點開盤，券商預估，暫時不會再出現暴跌狀況。

不過，聯準會升息能否緩解通膨，與後續造成的相關影響發展仍是不確定因素。韓國副總理兼企劃財政部長秋慶鎬在今天會議中說，美國聯準會大幅升息與俄烏戰爭、國際供應鏈不穩定等負面因素造成的經濟困境將持續相當長一段時間。

為因應國際金融市場波動性提高，韓國政府將與韓銀在穩定物價、金融外匯市場及金融機構健全性等3方面全力合作因應，其中又以穩定物價最為重要。

為穩定國內物價，韓銀預期將再祭出貨幣政策，韓媒世界日報引述國際投資銀行摩根大通預測，韓銀可能在7月大幅升息後，在8、10、11月分別調升一碼，在年底達到基準利率3%，明年第一季可能升至3.25%。（編輯：郭中翰）1110616