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對中國貿易相隔28年再現逆差 韓外長：面臨艱困挑戰

2022/8/9 18:00（8/9 18:48 更新）
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韓國外交部長朴振（右）9日透過視訊與在中韓僑及企業進行座談，坦言韓中兩國關係面臨「並不容易的挑戰」，但仍會持續強化兩國經濟合作。（圖取自韓國外交部網頁mofa.go.kr）
韓國外交部長朴振（右）9日透過視訊與在中韓僑及企業進行座談，坦言韓中兩國關係面臨「並不容易的挑戰」，但仍會持續強化兩國經濟合作。（圖取自韓國外交部網頁mofa.go.kr）
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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）韓國今年5月對中國貿易時隔28年出現貿易逆差，延續至今已3個月，預估短期內將延續；韓國外交部長朴振今天坦言，韓中兩國關係面臨「並不容易的挑戰」，但仍會持續強化兩國經濟合作。

正在中國訪問的朴振今天透過視訊與在中韓僑及企業進行座談，提到今年5月之後，韓國面臨28年來首次對中國貿易逆差，他指出，韓中經濟合作面臨國際秩序重組的轉化期，美中之間戰略競爭激烈，貿易秩序、國際供應鏈也持續變化，「威脅國際秩序的不穩定因素持續擴大」。

根據韓國產業通商資源部統計，占韓國出口約25%的對中國出口額自今年5月起連續3個月低於進口額，使韓國整體出口即使在創下歷年同期新高同時，仍連續4個月出現貿易逆差狀況。

大韓商工會議所今天公開的對中貿易逆差原因及對應方案報告指出，對中國貿易逆差原因主要受到進口中間材增加、供應鏈重組及RCEP區域全面經濟夥伴協定

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）

  • 談判國家：
    －東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭
  • 談判進度：
    －由東協10國發起，並強調是東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者，2013年5月舉行第1回合談判
    －各國本來期望2019年11月東協峰會完成談判，但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，擔憂中國產品傾銷，印度退出談判
  • 協定重要內容：
    －成員國9成進口貨品關稅減免
    －開放服務業
    －鬆綁專業人士進出
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關稅效果影響

受到疫情及中國國內的封鎖政策影響，中國對韓國消費性產品需求快速減少，導致來自中國的化學原料、電池中間材等進口額因RCEP關稅優惠增加同時，無線通訊零件、電腦零件等家電相關產品對中國出口額卻大幅減少

朴振在會中表示，就韓國企業因疫情在中國面臨的供應鏈及物流問題，韓國當局正透過外交管道與中方保持緊密合作，雖然尚未能達到當地僑民及企業的期待，但仍會繼續努力解決問題。

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當地韓國企業代表提出原料零件貿易穩定、活化文化內容商品輸出等建議，並希望韓國政府協助處理化妝品、食品、醫藥品及農產品在中國取得許可時程漫長的問題。

朴振表示，韓國政府將在相互尊重的原則下，以韓中共同利益推展合作，計劃藉這次訪中機會，正式推動韓中政府之間已停滯許久的協議管道，強化經濟、環境、衛生、文化等各種領域的實質合作。（編輯：黃自強）1110809

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