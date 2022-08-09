戰爭加上高能源價格 德經濟附加價值將損失近8兆元

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（中央社柏林9日綜合外電報導）根據德國就業研究所（IAB）報告，受烏克蘭戰爭和能源價格高昂影響，2030年之前德國經濟附加價值將損失逾2600億歐元（約新台幣7兆9827億元），而對勞動市場造成負面衝擊。

路透社報導，今天發表的研究報告顯示，相較於對和平歐洲的預期，德國明年價格調整後的國內生產毛額 （GDP）將下降1.7%，就業人數將減少約24萬人。

德國就業水準預期將維持在這一水準直到2026年，屆時擴張性措施將逐漸開始超過負面影響，2030年給有薪就業人數增加約6萬人。

餐旅業將是最大輸家之一，該產業早已受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的嚴重衝擊，可能會感受到消費者購買力減弱的壓力。

像是化學工業和金屬生產等能源密集型產業，也特別容易受到影響。

根據這項研究，如果迄今飆漲160%的能源價格再次翻倍，德國2023年經濟產出將比沒有戰爭時低近 4%。研究指出，在這些假設下，3年後就業人數將減少 66萬人，到2030年仍將減少6萬人。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110809