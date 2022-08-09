更多編輯台推薦新聞：
拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗
運動

拳皇XV台灣選手包辦前3名 中國直播平台狂遮國旗

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼
娛樂

奧莉薇亞紐頓強辭世享壽73歲 約翰屈伏塔：永遠是妳的丹尼

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱
國際

歐洲半數陷旱災 水利王國荷蘭水位破歷史低點從防洪變抗旱

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看
生活

6種農產品買滿600抽200元農遊券 怎麼抽、哪裡可用一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／應對混合戰打擊駭客 唐鳳：將約束公共領域電子看板
首頁 / 國際

戰爭加上高能源價格 德經濟附加價值將損失近8兆元

2022/8/9 17:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林9日綜合外電報導）根據德國就業研究所（IAB）報告，受烏克蘭戰爭和能源價格高昂影響，2030年之前德國經濟附加價值將損失逾2600億歐元（約新台幣7兆9827億元），而對勞動市場造成負面衝擊。

路透社報導，今天發表的研究報告顯示，相較於對和平歐洲的預期，德國明年價格調整後的國內生產毛額 （GDP）將下降1.7%，就業人數將減少約24萬人。

德國就業水準預期將維持在這一水準直到2026年，屆時擴張性措施將逐漸開始超過負面影響，2030年給有薪就業人數增加約6萬人。

餐旅業將是最大輸家之一，該產業早已受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的嚴重衝擊，可能會感受到消費者購買力減弱的壓力。

像是化學工業和金屬生產等能源密集型產業，也特別容易受到影響。

根據這項研究，如果迄今飆漲160%的能源價格再次翻倍，德國2023年經濟產出將比沒有戰爭時低近 4%。研究指出，在這些假設下，3年後就業人數將減少 66萬人，到2030年仍將減少6萬人。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110809

烏克蘭戰爭
俄國外長才剛走 布林肯訪非主張「真夥伴關係」 自阿富汗撤軍週年 美情報機構將關注重點轉向中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族