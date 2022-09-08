能源價格飆漲失控 歐洲央行升息3碼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歐洲中央銀行8日宣布史上最大規模的一次升息，將基準利率調高3碼（75個基點）。 （示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法蘭克福8日綜合外電報導）隨著失控的能源價格將歐元區通膨率推升至新高點，歐洲中央銀行（ECB）今天宣布史上最大規模的一次升息，將基準利率調高3碼（75個基點）。

歐洲央行宣布，基準存款利率從0%調升至0.75%，升幅符合市場預期。

歐洲央行發布聲明稱，這項重大措施將政策利率「從高度寬鬆的水準」，調整為可確保通膨率回復到2%目標的水準。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭後能源價格急遽上漲，給家庭和企業帶來沉重負擔，歐元區8月通膨率達到創紀錄的9.1%。

歐洲央行預測，消費者物價可能在「一段長時間內」持續快速飆漲。據其最新預測，2022年的平均通膨率估計將為8.1%。

德盛安聯投信（Allianz Global Investors）全球固定收益主管迪克斯米爾（Franck Dixmier）表示，「鑑於通膨水準及其變化的不確定性，對歐洲央行而言，多做比少做的風險更小。」

在7月的會議上，歐洲央行為平抑通膨，已宣布自2011年以來首度調升政策利率，且幅度高達2碼（50個基點）。

今天大幅升息後，歐洲央行尚未打算收手，表示接下來預計還會「持續宣布升息」。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1110908