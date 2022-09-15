大宗物資降稅延至12月底 財政部估稅收損失近97億

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（中央社記者張璦台北15日電）為穩定物價，財政部今天指出，進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，汽、柴油與水泥減徵貨物稅，以及牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率調降，均延長至12月底，粗估稅損逾新台幣96.7億元。

行政院長蘇貞昌今天表示，為持續舒緩原油、大宗物資價格仍偏高的壓力，減輕國內廠商營運成本負擔，避免物價波動影響民生經濟，經相關部會審慎評估，已同意再延長降稅措施3個月，至12月底。

財政部指出，自今年10月1日起至12月31日止，繼續機動調降汽油、柴油與卜特蘭一型水泥3項貨物稅應徵稅額，汽油由每公升徵收新台幣6.83元調降至4.83元、降幅29.3%，柴油由每公升徵收3.99元調降至2.49元、降幅37.6%，卜特蘭一型水泥由每公噸320元調降至160元、降幅50%；調降貨物稅措施延長3個月估計稅損約76億元。

財政部表示，同時，繼續機動調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，牛肉由每公斤10元調降為5元、烘焙用奶粉由10%調降至5%、奶油由5%調降至2.5%、無水奶油由8%調降至4%，降幅均為50%，小麥則由6.5%調降至免稅、降幅100%；3個月稅收損失估4.23億元。

至於進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅，財政部官員表示，目前單月稅損粗估逾5.5億元，因此10月至12月稅損落在約16.5億元。（編輯：林淑媛）1110915