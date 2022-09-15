林智堅將回歸戰場 沈慧虹：已到新竹輔選很久

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹15日發表「水與綠的城市–友善親河力」政見，她說，未來將推動「一區一水岸設施」，盼藉由改造水岸打造宜居城市，重新找回新竹市的「親河力」。中央社記者魯鋼駿攝 111年9月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天說，前新竹市長林智堅回到新竹市輔選已久，也拜訪許多地方人士及鄉親，支持者們對於林智堅的復出都相當期待。

沈慧虹今天發表「水與綠的城市-友善親河力」政見，會後接受媒體聯訪時表示，未來黨主席、總統蔡英文及行政院長蘇貞昌、前新竹市長林智堅將啟動宣講行程，會到新竹市講政績、講政見。

沈慧虹表示，近年在蔡總統和蘇貞昌的帶領下，中央地方執政都有好成績，新竹市也獲得行政院大力支持，才能在這8年改頭換面，中央、地方合作，才讓城市變得更美麗、更幸福。

對於外傳林智堅將出面輔選一事，沈慧虹指出，其實林智堅已經回到新竹輔選很久，也拜訪許多地方人士和鄉親，支持者對於林智堅可以復出，都表達熱烈歡迎與期待。

政見方面，沈慧虹表示，未來將推動「一區一水岸設施」，會在東區溪埔子排水支線、香山區油車溝進行水域景觀改造及水質改善，也將啟動北區湧北湖圳的可行性評估調查，藉由改造水岸打造宜居城市，重新找回新竹市的「親河力」。（編輯：張銘坤）1110915