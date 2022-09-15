更多編輯台推薦新聞：
新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂
產經

新台幣重貶至31元將成新常態 對台灣經濟影響一次看懂

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素
生活

COVID-19為何引起肺栓塞 中研院找到關鍵因素

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄
運動

以色列世界聽障三人制籃球賽 台灣隊表現亮眼寫紀錄

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
安倍晉三國葬 總統指派蘇嘉全王金平謝長廷組團出席
首頁 / 政治
2022九合一選舉
新聞專題
2022九合一選舉1/300
首頁 / 政治

林智堅將回歸戰場 沈慧虹：已到新竹輔選很久

2022/9/15 14:40（9/15 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨新竹市長參選人沈慧虹15日發表「水與綠的城市–友善親河力」政見，她說，未來將推動「一區一水岸設施」，盼藉由改造水岸打造宜居城市，重新找回新竹市的「親河力」。中央社記者魯鋼駿攝 111年9月15日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹15日發表「水與綠的城市–友善親河力」政見，她說，未來將推動「一區一水岸設施」，盼藉由改造水岸打造宜居城市，重新找回新竹市的「親河力」。中央社記者魯鋼駿攝 111年9月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天說，前新竹市長林智堅回到新竹市輔選已久，也拜訪許多地方人士及鄉親，支持者們對於林智堅的復出都相當期待。

沈慧虹今天發表「水與綠的城市-友善親河力」政見，會後接受媒體聯訪時表示，未來黨主席、總統蔡英文及行政院長蘇貞昌、前新竹市長林智堅將啟動宣講行程，會到新竹市講政績、講政見。

沈慧虹表示，近年在蔡總統和蘇貞昌的帶領下，中央地方執政都有好成績，新竹市也獲得行政院大力支持，才能在這8年改頭換面，中央、地方合作，才讓城市變得更美麗、更幸福。

對於外傳林智堅將出面輔選一事，沈慧虹指出，其實林智堅已經回到新竹輔選很久，也拜訪許多地方人士和鄉親，支持者對於林智堅可以復出，都表達熱烈歡迎與期待。

政見方面，沈慧虹表示，未來將推動「一區一水岸設施」，會在東區溪埔子排水支線、香山區油車溝進行水域景觀改造及水質改善，也將啟動北區湧北湖圳的可行性評估調查，藉由改造水岸打造宜居城市，重新找回新竹市的「親河力」。（編輯：張銘坤）1110915

林智堅
民進黨啟動輔選列車 蘇貞昌將率行政團隊打政績牌 挺林智堅被要求道歉 沈慧虹提對手陣營弊案反擊
沈慧虹
沈慧虹與議員設聯合競總 林耕仁提青年公共參與 Kolas：當選花蓮縣長後 絕不在任何文宣印名字肖像
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張善政：政府有責任讓國民了解「台灣政策法案」