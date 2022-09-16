蘇貞昌：疫苗搶都來不及 怎麼可能阻擋

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）行政院長蘇貞昌今天表示，受COVID-19疫情衝擊，採購疫苗搶都來不及了，怎麼可能擋，外界是沒有常識的亂講，希望不要因為選舉扭曲事實。盼大家持續防疫，疫情早日結束並開放。

蘇貞昌上午前往新北市中和區參加中央興辦社會住宅說明會時接受聯訪，針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購是否有中央政府官員阻擋的議題，他表示，「搶都來不及了，怎麼會擋，這是沒有常識的亂講」。

蘇貞昌說，COVID-19突然爆發，全世界都在搶疫苗，當時疫苗雖上市但要EUA緊急啟用，藥廠要有政府做最終保證與擔保才肯出售，民間無法買到。政府在2021年初就已經採購到BNT疫苗500萬劑，後來是中國阻擋所以沒有買成，這在德國國會也討論過。

他說，後來台積電與鴻海願意與政府一起努力，透過多方合約終於談成，慈濟也表示善舉並複製同樣模式成功。政府非常感謝3家民間企業與團體協助，疫苗經政府與民間大家一起努力，才能讓台灣的防疫相較於世界是比較穩定、傷害也較小，希望防疫圓滿成功，不要因為選舉扭曲事實。

對於日本傳出秋天自由行，台灣入境檢疫的開放時程，是否有機會在10月開放為0+7；蘇貞昌說，台灣疫情一直在穩定控制，疫情一如當初預期，穩定中略有上升，但都在預測中。各部會都在做好穩健開放的準備，近日因開學與中秋連續假期，將觀察2星期是否如監測疫情趨緩能儘早開放；希望大家團結合作，疫苗可以打就儘快打，增加保護力。

他說，現在疫情已經走到最後最關鍵時刻，希望結束疫情，最後國際可以開放，台灣因為過去努力，經濟做到最好，盼望一起努力讓台灣更好。

對於美國參議院外委會14日通過「台灣政策法案」，歐洲議會大會15日通過「台海情勢決議文」，蘇貞昌表示，在總統蔡英文領導下，台灣愈來愈被重視，專制的俄羅斯侵略烏克蘭後，民主自由的國家愈來愈團結；台美關係更加緊密堅若磐石，非常感謝美國國會也決議給台灣更大支持。

他說，自由民主的國家團結，不但維護區域和平也維護世界和平，只有自由民主理念、普世價值相同的國家團結才更有利，才不會讓專制集權國家妄動、蠢動。台灣除自己堅決防衛自己的國家與人民，也會與理念相同的國家一起努力，維護區域和平、世界和平。（編輯：方沛清）1110916