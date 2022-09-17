10月可望開放邊境？蘇貞昌：一起守住最後階段

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COVID-19疫情2年多，針對10月是否開放邊境，行政院長蘇貞昌（前中）17日到屏東出席國際保鮮物流中心啟用典禮前受訪表示，我們已經來到開放前的最後階段，大家再一起好好地守住，不要把疫苗做選舉的操作，而是應該認真打疫苗，增加保護力。中央社記者李卉婷攝 111年9月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2年多，民眾期待恢復正常生活，針對10月是否開放邊境，行政院長蘇貞昌今天表示，來到開放前的最後階段，大家再一起守住。

蘇貞昌今天到屏東參加國際保鮮物流中心啟用典禮，會前接受媒體聯訪指出，疫情2年多來，非常感謝民眾相信政府一起合作，台灣的防疫工作被世界讚美，連美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）都肯定。我們已經來到開放前的最後階段，大家再一起好好地守住，不要把疫苗來做選舉的操作，而應該認真打疫苗，增加保護力。

蘇貞昌表示，現在疫情發展都一如當初判斷，希望早日能夠解封，如果條件可以，經過專家小組判斷，要解封前也會先預告，讓各行各業都有準備，讓民眾恢復正常生活。

此外，有關桃園市長參選人張善政研究遭認定6篇重複度高，是否比對並討回計畫的經費，蘇貞昌指出，一分錢、一毛錢、新台幣5000多萬元，都是人民辛苦的納稅錢，相關的要求跟做法都有契約明白規定跟嚴謹程序，現在各界質疑，農委會也要求當事人做說明，要說明清楚、負起責任，如果有任何不法、不當之處，由相關部會直接處理。

媒體詢問，「國安局長陳明通的行程疑似遭到曝光，背後的原因有諸多揣測，甚至傳出換局長的說法」蘇貞昌回應，相關事項由單位說明。（編輯：郭諭儒）1110917