首座保鮮物流中心啟用 蘇貞昌：助農產品邁新階段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣首座國際保鮮物流中心17日在屏東正式啟用，行政院長蘇貞昌（後中）南下見證，並入內視察冷藏系統及冷凍系統。中央社記者李卉婷攝 111年9月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）台灣首座國際保鮮物流中心啟用，未來有助於農產品維持價格及扮演調節功能，藉以提升競爭力，行政院長蘇貞昌今天表示，從產地到餐桌，讓政府幫助農民，將農產品推向新階段。

行政院支持下，農委會投入新台幣126億辦理「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫。今天啟用的國際保鮮物流中心，位在屏東農業生物科技園區，建置有1360個棧板冷藏空間及7800個棧板冷凍空間，日處理量達10噸的加工包裝空間，還有催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等。

蘇貞昌會中致詞指出，台灣農業生產世界第一，而台灣農業生產後如何提振國際競爭力，政府要拿出魄力，藉團隊努力，全台首座國際保鮮物流中心在屏東成立，農產品經過冷鏈可保持品質，也可提升競爭力，調節產銷期間，從產地到餐桌，讓政府幫助農民。

蘇貞昌表示，農委會提出冷鏈計畫，國際型的冷鏈物流，屏東及桃園各一座，另有地區型，讓台灣農產品進入新階段，同時調節供需，建置冷鏈系統預算沒有天花板，若經驗成功可複製到全台。

農委會主委陳吉仲指出，冷鏈物流可讓屏東重要的農產品，如鳳梨、檸檬、芒果、木瓜等維持價格，甚至可以外銷到全世界，透過與物流公司合作，扮演調節功能。

「誰掌握冷鏈、誰就掌握市場價格。」陳吉仲說，長期以來，價格受到供需影響，透過冷鏈將水果截切、預冷等方式行銷到全世界。（編輯：郭諭儒）1110917

位於屏東農業生物科技園區的國際保鮮物流中心17日啟用，行政院長蘇貞昌南下出席啟用典禮並表示，全台首座國際保鮮物流中心在屏東成立，農產品經冷鏈可保持品質，也可提升競爭力，調節產銷期間，從產地到餐桌，讓政府幫助農民。中央社記者李卉婷攝 111年9月17日