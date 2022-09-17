視察種樹百里 蘇貞昌感謝警方頂住車流壓力

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行政院長蘇貞昌（左）17日南下屏東視察，也前往枋寮警分局加祿派出所慰問員警，感謝他們協助疏導屏鵝公路施工期間車流、頂住壓力。（警方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年9月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫，預估作業將於明年春節前完工，辛勞警力在施工期間頂住車流壓力，行政院長蘇貞昌今天到屏東視察也感謝警方疏導。

蘇貞昌在任屏東縣長任內推動屏鵝公路種樹百里，時隔30多年，再度指示公路總局推動種樹百里2.0計畫，將台1線高屏大橋屏東端至台26線鵝鑾鼻間省道計112公里，打造成綠色觀光廊道，成就南台灣觀光綠廊美景。

7月1日正式施工後，由於正值暑假期間，車流量大而引發民怨，蘇貞昌也在工程進行後，今天下午首度到屏鵝公路枋山段及潮州段視察，同時也到屏東縣警察局枋寮分局加祿派出所慰問辛勞的員警。

蘇貞昌表示，恆春半島每年湧入約600萬名遊客，而進出的唯一動線就是屏鵝公路，種樹百里工程開始之初，就是在遊客最多的暑假，感謝員警頂住車流壓力，讓交通維持順暢。

另外，蘇貞昌也宣布，枋寮警分局廳舍改建工作，行政院已核定補助經費新台幣3.6億元辦理，由屏東縣政府加速來推動興建。（編輯：黃世雅）1110917