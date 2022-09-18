蔣萬安轟陳時中防疫做很差 蘇貞昌：不知他在講什麼

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）行政院長蘇貞昌今天參加嘉義縣中埔產業園區動土典禮表示，美國眾議院議長裴洛西都肯定台灣COVID-19防疫成績，蔣萬安卻轟陳時中防疫做很差，不知道他在講什麼，選舉時不要造謠扭曲事實。

蘇貞昌今天參加中埔產業園區動土典禮接受媒體聯訪被問到台北市長選戰，國民黨台北市長參選人蔣萬安轟民進黨市長參選人陳時中任衛福部長時有「三不」，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫不誠實、不到位、物資不充足的看法；蘇貞昌諷蔣萬安說，「不知道他在講什麼」。

蘇貞昌指出，COVID-19疫情肆虐全球，如果跟其他國家比較起來，台灣因為全體國人共同努力，在疫情指揮中心的規範、要求之下，大家都配合，所以能夠防疫做到讓國外羨慕，連美國議長裴洛西來，都在在肯定台灣防疫成績，相關很多國外訪團來到台灣，還特別請教我們防疫相關工作，希望不要到了選舉，就隨便造謠、抹黑、扭曲事實。

媒體也問到美國五角大廈將台灣移入中國事務，有美國議員質疑，這是對北京發送錯誤訊息，也弱化台灣；蘇貞昌回應說，「在總統蔡英文領導下，大家看到這幾年台美關係非常好、堅若磐石，而且美國國會一再通過友台法案；我們也看到拜登政府對台灣也多所支持，我們對於美國行政部門的相關運作都尊重。」

至於昨天台東發生芮氏規模6.4地震，政府處置狀況，蘇貞昌說，雖然有很零星的一些小災損，但都即時排除，也都沒有大狀況，而相關鐵路、高鐵等也都全線巡查完畢，安全才有通車；非常感謝所有相關同仁的辛苦，大家團結努力，讓台灣平安。（編輯：陳仁華）1110918