更多編輯台推薦新聞：
一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...
生活

一週大事／費德瑞宣布退休、中企在台高科技界挖角竊密...

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
917台東地震
新聞專題
917台東地震7/12
首頁 / 政治

台東地震 蘇貞昌：已要求掌握關鍵與民生設施狀況

2022/9/17 23:02（9/17 23:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東縣關山鎮17日晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
台東縣關山鎮17日晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、謝方娪、韓婷婷台北17日電）台東地區晚間9時42分發生規模6.4有感地震，台東縣地區最大震度6強。行政院長蘇貞昌晚間透過臉書指出，他已要求各部會，即刻掌握關鍵設施與民生設施的狀況。

副總統賴清德也透過臉書表示，「大家還好嗎？」希望台灣各地平安，請大家務必注意安全，並留意餘震。

蘇貞昌透過臉書說，他已要求部會回報各地是否發生災情，也請民眾以中央氣象局，以及各級政府機關發布消息為主。

至於關鍵設施部分，原能會表示，核能電廠均正常運作，將持續關注後續情形。台電表示，花東地區供電正常，核三廠2部機組正常運轉；核二廠2號機正常運轉，其餘系統均正常供電中。

南科管理局表示，根據園區地震儀測值，台南與高雄都是4級，園區詳細狀況經查證，台南、高雄各廠商都表示沒有受到影響。

台積電表示，按照內部程序，南部廠區有部分無塵室人員第一時間進行疏散以確保安全，目前已經回線，工安系統等皆正常。

聯電指出，因地震影響，南科廠區少數機台起動自我保護機制重開機中，其他則無重大影響。

根據中央氣象局資訊，今天晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣政府北方35.8公里，地震深度7.3公里，最大震度台東縣6強、花蓮縣5強、高雄市5弱。（編輯：林克倫、張均懋）1110917

延伸閱讀
地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知地震來時如何保命？不同情境避難原則一次看搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷手機收不到災防告警訊息 5個原因先查看
蘇貞昌
視察種樹百里 蘇貞昌感謝警方頂住車流壓力蔡賴蘇分進合擊拉抬選情 雙林論述助攻
賴清德
總統：政府各單位待命掌握狀況 民眾要警覺餘震蔡其昌第2場造勢晚會 賴清德力挺肯定有行動力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台東6.4地震後餘震不斷 22:45規模5.5最大震度5強