台東地震 蘇貞昌：已要求掌握關鍵與民生設施狀況
2022/9/17 23:02（9/17 23:19 更新）
台東縣關山鎮17日晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社記者賴于榛、謝方娪、韓婷婷台北17日電）台東地區晚間9時42分發生規模6.4有感地震，台東縣地區最大震度6強。行政院長蘇貞昌晚間透過臉書指出，他已要求各部會，即刻掌握關鍵設施與民生設施的狀況。
副總統賴清德也透過臉書表示，「大家還好嗎？」希望台灣各地平安，請大家務必注意安全，並留意餘震。
蘇貞昌透過臉書說，他已要求部會回報各地是否發生災情，也請民眾以中央氣象局，以及各級政府機關發布消息為主。
至於關鍵設施部分，原能會表示，核能電廠均正常運作，將持續關注後續情形。台電表示，花東地區供電正常，核三廠2部機組正常運轉；核二廠2號機正常運轉，其餘系統均正常供電中。
南科管理局表示，根據園區地震儀測值，台南與高雄都是4級，園區詳細狀況經查證，台南、高雄各廠商都表示沒有受到影響。
台積電表示，按照內部程序，南部廠區有部分無塵室人員第一時間進行疏散以確保安全，目前已經回線，工安系統等皆正常。
聯電指出，因地震影響，南科廠區少數機台起動自我保護機制重開機中，其他則無重大影響。
根據中央氣象局資訊，今天晚間9時41分發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東縣政府北方35.8公里，地震深度7.3公里，最大震度台東縣6強、花蓮縣5強、高雄市5弱。（編輯：林克倫、張均懋）1110917
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