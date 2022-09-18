藍不排除杯葛施政報告 綠盼朝野團結面對震災

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（中央社記者王承中台北18日電）立法院23日將邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告，國民黨團總召曾銘宗今天表示，杯葛是選項之一，會通盤考量各種情況，待召開黨團大會討論再決定；民進黨團幹事長羅致政指出，面對震災正是朝野展現團結之時，盼議事能順利進行。

立法院第10屆第6會期9月1日開始立委報到，立院朝野黨團16日協商，敲定23日開議，當天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢；台南殺警案後引發關注的警械使用條例修法，朝野決定30日拚三讀。

不過，朝野近期針對疫苗採購價格、政府是否阻擋民間捐贈疫苗等議題激烈交鋒，國民黨團日前公開表示，若民進黨政府不對阻擋民間捐贈疫苗一事向全民道歉，將不排除杯葛新會期蘇貞昌的施政報告。

對於23日是否要讓蘇貞昌上台，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天向中央社記者表示，民進黨政府的防疫，從早期高喊要超前部署，結果要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，且疫苗不良反應的審議條件嚴苛、手續繁雜，讓受害民眾求助無門，國民黨召開過多次記者會，政府都無人聞問。

曾銘宗指出，國民黨會考慮過去半年民進黨政府的施政狀況，以及地震災情做充分、通盤的考量，並在本週召開黨團大會，決議是否要杯葛蘇貞昌的施政報告。

他表示，過去馬政府時期共8年16個會期，民進黨團也從未讓行政院長能如期順利上台進行施政報告，國民黨團會考量過去民進黨的作為。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，23日邀請蘇貞昌施政報告是朝野協商結論，國民黨團當天也有簽字，不希望國民黨找其他理由杯葛，希望23日的議事能照朝野協商結論進行。

他指出，在野黨杯葛行政院長施政報告並非立法院慣例，而是要有理由與正當性，尤其是這兩天台灣發生地震災情，此時正是立院展現團結的時候，怎麼又要讓民眾看到朝野政黨在立法院對抗。（編輯：蘇志宗）1110918