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台東強震花蓮多處傳災情 玉里鎮明天停班停課
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台東強震傳災情 蘇貞昌視察中央災害應變中心

2022/9/18 17:34
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）台東縣池上鄉今天下午發生芮氏規模6.8地震，花東災情陸續傳出。行政院長蘇貞昌在內政部長徐國勇陪同，下午4時到新北市震災災害中央災害應變中心聽取消防署災情簡報。

台東縣池上鄉下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣災害應變中心彙整轄內災情，至下午4時止有東里車站火車出軌、崙天大橋及高寮大橋斷裂、玉里鎮房屋倒塌。目前有人待援。

蘇貞昌下午也緊急趕赴中央災害應變中心視察，並聽取消防署簡報。

根據簡報內容指出，中央災害應變中心已對震災災情搶救做出相關指示和應變作為，花蓮玉里備援中心已於下午3時30分成立前進指揮所，並派遣消防署協調官到場協助。

另，消防署特種搜救隊、行政院國家搜救指揮中心、雙北市和宜蘭特搜隊等人員和搜救犬，也已陸續趕赴花蓮縣消防局玉里分隊集結，準備相關搶救工作。

消防署隨後發布新聞稿表示，下午台東地震發生後，消防署立即啟動0918地震害緊急應變機制，並開設EMIC「0918地震專案」，進行災情查報。

同時，國搜中心於下午3時11分下令空勤總隊派出直升機2架次，進行花東縱谷及花東海岸公路勘災，2架次載運12名消防署特搜人員至花蓮集結。

另，徐國勇也於下午3時30分進駐中央災害應變中心，各功能編組部會展開救災作為，各搜救隊伍進駐災區搜救。

消防署說，徐國勇特別指示請花東地區民眾要隨時保持警覺，注意餘震發生做好防震準備，並請山區民眾特別注意土石滑落，確保自身安全。（編輯：方沛清）1110918

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