19日赴災區勘災 蘇貞昌：災損務必迅速搶救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北18日電）台東縣池上鄉今天發生規模6.8強震，行政院長蘇貞昌下午前往中央災害應變中心時說，請各部會針對已發生的災損務必迅速搶救，給予災民最大照顧，中央將支持相關經費，他明天前往災區勘災。

行政院晚間透過新聞稿表示，因應花東地震災情，「0918池上地震中央災害應變中心」今天下午4時一級開設，蘇貞昌隨即前往應變中心視察，並於晚間8時再度陪同總統蔡英文到應變中心視察，關切災情與救援情形。

蘇貞昌指出，台灣鮮少像昨天、今天一樣，連續發生如此重大地震且餘震不斷。感謝指揮官徐國勇在第一時間，指派消防署特種搜救隊搭乘直升機趕赴災區現場，搶救受困在花蓮玉里鎮倒塌超商的民眾，並一級開設中央災害應變中心，應變機制運作十分良好。

蘇貞昌說，他要對第一線工作人員表達最大敬意與感謝，請搜救人員在全力搜救之餘，要注意自身安全，明天上午他會與徐國勇及交通部長王國材前往災區勘災。

蘇貞昌表示，昨天震後就指示各部會應掌握關鍵設施與民生設施狀況，交通部已針對高鐵、台鐵及公路等易有邊坡落石高風險致災路段，啟動預警防護機制；今天再度發生地震時，相關部會都能立刻搶修、搶通受災地區及路段，並防止災害擴大。

蘇貞昌說，明天是上班日，部分交通路段受阻，請交通部持續掌握花東地區交通狀況，並妥善應處。

蘇貞昌強調，震災現場請內政部消防署戮力執行搶救、警政署處理安全維護、現場淨空及維持交通秩序等任務，並請第一線人員建立即時災情訊息回報機制，將災情相關圖片及資料於第一時間回報中央災害應變中心；請徐國勇再強化與精進相關通報機制，協助督管機制建立。

蘇貞昌說，日後若再有發生類似情形，如果應變中心未能即時開設，也請立即回報內政部消防署，以利消防署更迅速、正確及完整彙整相關災情資訊；災害發生當下，由於訊息來源繁多，難免作業會較紛亂，感謝各部會再三查證、修正並回報正確訊息。

蘇貞昌表示，如花蓮兩處「金針花勝地」傳出坍方，導致數百名遊客受困山上，請徐國勇及相關部會就未來可能發生震災的地區或山區，如有辦理相關大型活動，務必通知活動主辦單位啟動相關預警與預防機制，甚至應視情況嚴重性予以禁止。

蘇貞昌說，請行政院公共工程委員會、內政部營建署、交通部、教育部等相關部會，對已發生災損的建物、設施、設備等，不論規模大小都應立刻搶修，如有危險之虞者，應預先防範。

蘇貞昌也請衛福部、國軍退除役官兵輔導委員會、榮民總醫院協助調派相關醫務人員到災區，增加當地醫療資源及人力；後續所有救災所需人力、物資等資源須預作規劃及安排，以及時發揮救援效益。

蘇貞昌表示，請內政部及衛福部設法安撫受困民眾和災民情緒，協助地方政府善盡後續照護工作，給予受災民眾最大照顧，中央定會全力支持相關經費；請工作人員堅守崗位、做好橫向聯繫，並請相關部會快速、完整掌握災害的正確情資，妥善照顧第一線執行救援任務人員的安全。（編輯：林克倫）1110918