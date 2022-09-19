藍批未聽地震災情 綠：不分中央地方全力救災

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（中央社記者王承中、王揚宇台北19日電）台東昨天發生強震，造成多處災情。國民黨團今天召開記者會，批評中央災害應變中心會議未聽取地方意見，不排除杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告。民進黨團幹事長羅致政說，政府一定全面做好救災工作，這時太多政治操弄沒有必要。

台東昨天發生規模6.8地震，中央災害應變中心最新災情統計，共造成1死、146傷。總統蔡英文昨天晚間在行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇陪同下，到中央災害應變中心視察和聽取工作報告。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維今天在立法院召開「0918地震，全民一心關懷災區」記者會。李德維指出，當地震發生的第一時間，中央就應聽取地方聲音，可惜昨天台東、花蓮縣政府都在等著回報災情及需求，結果蔡總統、蘇貞昌卻完全不聽地方的聲音，被地方官員批評是最冷血且無意義的防災會議，希望蔡總統、蘇貞昌不要因為政黨不同就黨同伐異。

曾銘宗表示，昨天的中央災害應變中心會議，不僅讓地方政府等了兩個小時，結果蔡總統、蘇貞昌卻連打招呼、慰問及鼓勵都沒有，會議開完就拍拍屁股走人，真是一場最冷血、最沒有人性的會議，國民黨團要給予最嚴厲的譴責。

對於立院23日開議，是否會杯葛蘇貞昌的施政報告，曾銘宗指出，假設民進黨政府連開防災會議都不願跟地方連線，國民黨團若讓蘇貞昌上台，這是失職。呼籲民進黨政府，救災不應分藍綠、朝野，國民黨團會視這兩天的救災狀況做充分考量。

對於國民黨團的批評，民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副書記長林楚茵召開記者會回應，並說絕對不會分地方與中央、藍綠，一定全面做好相關救災工作，這時候太多政治操弄沒有必要。

羅致政說，任何防救災作為要先從事實釐清開始，再來事後檢討。昨天蔡總統跟蘇貞昌到中央災害應變中心做重要裁示，過程中沒跟地方政府連線，主要是應變中心跟幕僚作業上，並沒有地方政府相關報告，且蔡總統與蘇貞昌在畫面上也沒看到地方政府代表，不知地方政府代表有在連線中。

羅致政指出，災害發生至今，中央都跟地方政府保持密切聯繫，且第一時間提供各種必要協助；未來一段時間還是可能出現餘震，希望朝野政黨、中央與地方政府把更多精力放在防災、救災工作，可以少點口水、多點汗水，這是全民想看到的事。

羅致政表示，對於國民黨團在記者會上提到不排除用這個理由杯葛蘇貞昌上台，這讓人遺憾，因為這時全民想看到的是中央與地方合作、藍綠和解，從事相關防災、救災工作，呼籲國民黨團讓23日的立法院議事能正常運作，讓民眾看到一個團結、因應台灣面臨災難時刻的立法院。（編輯：蘇志宗）1110919