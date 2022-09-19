蘇貞昌：調整邊境管制前 做好相關規劃配套及宣導

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（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院長蘇貞昌今天在擴大防疫會議中指示，較脆弱族群應盡快接種次世代疫苗，降低重症發生率；邊境管制措施調整部分，請指揮中心會同各部會，預先做好詳細規劃及相關配套，以及事前說明及宣導。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情發展情形及評估、調整邊境管制相關措施以及成人與兒童疫苗施打情況等議題。

蘇貞昌指出，開學至今已逾兩週，上周起高中以下學校實施防疫新制，感謝指揮中心及教育部與地方政府做好溝通，並和家長進行宣導，使相關措施能順利推動執行，讓學生受教權能受到最大保障。請教育部持續宣導學童施打疫苗相關資訊，讓家長有充分資訊作決定，藉此提升對校園學童的保護力。

蘇貞昌說，從數據來看，許多縣市的疫苗施打率仍有努力空間，請指揮中心加強與地方的宣導，國內疫苗種類和數量都非常充足，次世代疫苗也即將配發，請指揮中心和地方政府一起努力，鼓勵較脆弱族群盡快完整接種疫苗，降低重症發生率。

蘇貞昌表示，雖然連假後國內疫情略有升溫，不過目前都在指揮中心的預估及掌控中；這2年多來，感謝各部會調度及動用許多人力支援防疫政策，在以保護全體民眾及防疫優先考量下，請各部會詳實盤點目前相關措施執行情形，如果有政策執行的相關困難，請立即提出。

關於外界最為關切的邊境管制措施調整，蘇貞昌說，請指揮中心會同各部會，預先做好詳細規劃及相關配套，待決定公布時間前，做好相關說明及宣導的規劃，讓可能因相關政策調整而受影響的產業和民眾，能瞭解並做好充足準備。

指揮中心在會中表示，全球疫情趨緩，總體降低約4%，隨北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，BA.5變異株為全球主流株，占比約90%，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內疫情升溫，輕症及無症狀者為99.56%，病例數、中重症及死亡數呈現增加趨勢，將持續密切監測疫情走勢。

指揮中心指出，上週入境採檢陽性率下降，整體採檢陽性率為3.26%；上週入境總人數為4萬1223人次，這段期間自駕旅客占3%，親友或機關團體接送26%，防疫車輛使用率達71%，防疫旅宿使用率達49%。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.4%，第2劑為87.3%，第3劑為72.9%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.3%，第4劑施打率則為10.2%，累積施打已超過6135萬人次，目前疫苗數量非常充足，應加強宣導，鼓勵民眾接種。

指揮中心說，16日及18日分別進口80.4萬劑及80.35萬劑的次世代雙價疫苗，將開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種。（編輯：郭無患）1110919