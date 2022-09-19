花蓮玉里樓塌漏夜拆除 屋主保險箱尚未尋獲

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台東花蓮強震，花蓮玉里一棟住著陳姓住家和開設一家統一便利超商的3層樓房倒塌，19日上午持續清除斷垣殘壁，警方表示，已尋獲超商收銀機和保險箱，但陳姓屋主畢生家當的保險箱尚未尋獲。中央社記者張祈攝 111年9月19日

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（中央社記者張祈、黃慧敏花蓮縣19日電）台東花蓮強震，花蓮玉里一棟住著陳姓住家和開設一家統一便利超商的3層樓房倒塌。警方今天表示，已尋獲超商收銀機和保險箱，但陳姓屋主畢生家當的保險箱尚未尋獲。

警方表示，目前尋獲的2台收銀機和1台保險箱都是超商所有，內部金錢已取出，由玉里所警員護送超商店長到玉里所清點金額，ATM的保險櫃則由保全帶回。

台灣地區昨天發生芮氏規模6.8強震，最大震度台東6強、花蓮6弱，餘震不斷。花蓮玉里鎮一棟3層樓房倒塌，縣府連夜拆除，並在今天上午繼續清除斷垣殘壁；由於還沒找到屋主的保險箱，救災人員不敢大意，持續挖掘。

縣府昨晚取得屋主同意，立即拆除危樓，陳姓屋主在醫院包紮傷勢後，立刻趕回現場關心；據陳姓屋主表示，保險箱內有他的畢生家當，縣長徐榛蔚及建設處長鄧子榆及立委傅崐萁等人到場關切，向屋主保證會找到保險箱，玉里警方也派人輪班戒護。

縣府表示，經過一夜拆除，塌樓的裸露鋼筋水泥陸續運出，再清除細部磁磚等雜物後，由工程人員處理被壓在磚瓦下物品，希望儘快協助找到屋主家當。

行政院長蘇貞昌與應變中心指揮官徐國勇、交通部長王國材等人都已抵達花蓮，視察玉里塌樓、車站、崙天大橋、高寮大橋、春日國小等災區，並到醫院關心受傷民眾。（編輯：陳仁華）1110919