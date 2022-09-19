劉櫂豪指放任部屬製造對立 饒慶鈴：齊把事做好

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）民主進步黨籍立法委員劉櫂豪今天說，中央與地方應通力合作，台東縣長饒慶鈴不應放任台東縣政府主管以政治語言製造對立；饒慶鈴透過競選總部說，大家一起把事做好才重要。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳在社群網站臉書（Facebook）表示，昨天接到中央政府指示，指總統蔡英文要到中央災害應變指揮中心開會，要台東縣府留在台東災害應變中心，等待與中央連線，但蔡總統發言後，與行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇立即離開會議，令台東現場所有人錯愕。

劉櫂豪透過臉書表示，鐵公路損壞，交通部台灣鐵路管理局與交通部公路總局第一時間掌握，盡速搶修，排除現場狀況，在確保安全下，盡速恢復讓交通正常運行。緊急搶救災情時，最需要是大家一起合作，縱使蔡總統及蘇貞昌參與的防災視訊會議有溝通協調不到位的地方，造成一些誤解，也應持續溝通、互相諒解。

他說，蔡總統第一時間為連線疏失致歉，內政部消防署也發新聞稿澄清幕僚作業疏失，但饒慶鈴放任縣府主管用政治語言製造對立，對救災毫無幫助；災變是考驗首長能力的時候，饒慶鈴卻放任主管在網路深化對立，對救災及社會和諧毫無幫助。

前台東市長賴坤成也在臉書貼文說，非常訝異余明勳會發這種文章，無知、惡意是嚴重扭曲災害應變中心職責，違反公務員服務法；蔡總統、蘇貞昌談話無任何不妥，除掌握災情，具體指示跨部會，也特別感謝所有第一線工作人員。

饒慶鈴表示，相信蔡總統是真心誠意對台東人及縣府團隊道歉，劉櫂豪應相信蔡總統都說不要浪費時間在口水，大家一起事做好才重要。（編輯：李明宗）1110919