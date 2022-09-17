周春米競總進駐 蘇貞昌期待成屏東首位女縣長

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民進黨屏東縣長參選人周春米（左）17日舉行「競選總部進駐暨團結大會」，行政院長蘇貞昌（右）到場力挺，指出周春米擔任2屆立委，她為教育、弱勢、婦女、兒童通過很多法案，也為屏東爭取很多建設，靠的就是她的仔細及溫暖。中央社記者李卉婷攝 111年9月17日

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）民進黨屏東縣長參選人周春米今天舉行「競選總部進駐暨團結大會」，行政院長蘇貞昌現身力挺指出，周春米歷練多年，爭取很多建設，期待她成為屏東第一女縣長。

周春米「競選總部進駐暨團結大會」今天上午在屏東市舉行，曾任屏東縣長的蘇貞昌、曹啟鴻及現任屏東縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲及多名立委、鄉鎮民代都出席，象徵屏東大團結，並高喊「周春米，當選。」

蘇貞昌致詞指出，民進黨在屏東連續執政，才有辦法締造「我屏東我驕傲」，未來更要一棒接一棒、無縫接軌且棒棒是強棒。

他表示，周春米擔任2屆立委，她為教育、弱勢、婦女、兒童通過很多法案，也為屏東爭取很多建設，靠的就是她的仔細及溫暖。

蘇貞昌指出，台灣人很厲害，選出一位女性的總統，讓全世界都誇讚；屏東也將要出現第一名女縣長，為屏東衝新時代，讓屏東繼續向前走。

周春米表示，現在是屏東發展的關鍵時刻，會以5大核心產業、6大發展區域提出更為細緻施政藍圖，讓屏東每個階段的人們，都有政府做靠山，打造屏東成為希望城市。

談到競選總部進駐，周春米指出，20多年來不論身為法官、律師、立委都選在屏東，初衷沒變，努力要成為屏東第一名女縣長，擘劃未來永續的發展，打造百年大業。（編輯：戴光育）1110917